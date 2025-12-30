Main Menu

Pakistan: आसिम मुनीर ने सगे भाई के बेटे से करा दी अपनी बेटी की शादी, यहां हुआ हाई-प्रोफाइल निकाह

Edited By Updated: 30 Dec, 2025 11:27 PM

asim munir arranged his daughter s marriage to his own brother s son

पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तीसरी बेटी महनूर की शादी हो गई है। इस शादी को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि आसिम मुनीर ने अपनी बेटी का निकाह अपने सगे भाई के बेटे से कराया है। यह शादी पिछले सप्ताह 26 दिसंबर को...

इंटरनेशनल डेस्कः पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तीसरी बेटी महनूर की शादी हो गई है। इस शादी को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि आसिम मुनीर ने अपनी बेटी का निकाह अपने सगे भाई के बेटे से कराया है। यह शादी पिछले सप्ताह 26 दिसंबर को पाकिस्तान के रावलपिंडी में संपन्न हुई।

रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय में हुआ निकाह

निकाह समारोह का आयोजन रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर (GHQ) के पास मौजूद आसिम मुनीर के आधिकारिक आवास में किया गया। सुरक्षा कारणों से यह कार्यक्रम पूरी तरह गोपनीय रखा गया। शादी में केवल चुनिंदा खास मेहमानों को ही आमंत्रित किया गया था।

इस हाई-प्रोफाइल निकाह में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, आईएसआई प्रमुख और सेना के कई मौजूदा व सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एक ही छत के नीचे पाकिस्तान का शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व मौजूद रहा।

कौन है दूल्हा अब्दुल रहमान?

आसिम मुनीर की बेटी महनूर के पति का नाम अब्दुल रहमान है। वह आर्मी चीफ के सगे भाई कासिम मुनीर के बेटे हैं। यानी यह शादी चाचा की बेटी और भतीजे के बीच हुई है। अब्दुल रहमान पहले पाकिस्तानी सेना में कैप्टन के पद पर तैनात रह चुके हैं। सेना से निकलने के बाद उन्होंने पाकिस्तान सिविल सेवा जॉइन की। फिलहाल वह असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें सिविल सेवा में एंट्री सैन्य अधिकारियों के लिए तय रिजर्व कोटे के तहत मिली थी।

पूरी तरह निजी रखा गया समारोह

सीनियर पत्रकार जाहिद गिशकोरी के मुताबिक, इस शादी में करीब 400 खास मेहमान शामिल हुए थे। सुरक्षा और गोपनीयता को देखते हुए समारोह की कोई भी तस्वीर या वीडियो सार्वजनिक नहीं किया गया। पूरे आयोजन को मीडिया की नजरों से दूर रखा गया।

आसिम मुनीर की चार बेटियां

जानकारी के अनुसार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कुल चार बेटियां हैं। महनूर उनकी तीसरी बेटी हैं, जिनका अब निकाह संपन्न हुआ है। यह शादी पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक के परिवार में होने के बावजूद पूरी तरह निजी और सीमित दायरे में रखी गई।

राजनीतिक और सैन्य गलियारों में चर्चा

हालांकि इस शादी की आधिकारिक घोषणा या तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य हलकों में यह निकाह चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ही परिवार के भीतर हुए इस रिश्ते और इसमें शामिल शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी ने इसे और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है।

