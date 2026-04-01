समंदर बना कब्रिस्तान! तुर्किये में नाव पलटने से 19 अफगान प्रवासियों की मौत

Edited By Tanuja,Updated: 01 Apr, 2026 06:51 PM
तुर्किये के पास एजियन सागर में अफगान प्रवासियों की नाव पलटने से 19 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। तेज रफ्तार से भाग रही नाव खराब मौसम में डूब गई। कई लोगों को बचाया गया, जबकि कुछ अभी भी लापता हैं।
International Desk: तुर्किये के पास एजियन सागर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब अफगान प्रवासियों से भरी नाव पलट गई। इस घटना में 19 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। यह हादसा बोडरम के पास हुआ। नाव में सवार लोगों ने कोस्टगार्ड के रुकने के आदेश को नजरअंदाज किया और तेज रफ्तार में भागने लगे, लेकिन खराब मौसम और ऊंची लहरों के कारण नाव में पानी भर गया और वह पलट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 20 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 18 शव मौके से बरामद हुए और एक व्यक्ति की बाद में अस्पताल में मौत हो गई।
अभी भी कम से कम एक व्यक्ति लापता है। बचाव कार्य में इज़मिर से हेलीकॉप्टर भेजा गया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, नाव में सवार सभी लोग अफगानिस्तान के नागरिक थे। यह हादसा इस बात को दिखाता है कि बेहतर जिंदगी की तलाश में लोग कितनी खतरनाक यात्राएं करने को मजबूर हैं। ग्रीस पहुंचने के लिए यह रास्ता काफी इस्तेमाल होता है, क्योंकि बोडरम से कोस द्वीप केवल 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन खराब नावें, मौसम और तस्करों की लापरवाही ऐसे हादसों को जन्म देती हैं।