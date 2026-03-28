प्रेस कार पर एयर स्ट्राइक… लेबनान में 3 पत्रकारों की मौत, क्या युद्ध में मीडिया भी बन रहा निशाना?

लेबनान के दक्षिणी हिस्से में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां इजराइल के एयर स्ट्राइक में स्पष्ट रूप से चिन्हित प्रेस वाहन पर हमला किया गया, जिसमें तीन लेबनानी पत्रकारों की मौत हो गई।

इंटरनेशनल डेस्कः लेबनान के दक्षिणी हिस्से में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां इजराइल के एयर स्ट्राइक में स्पष्ट रूप से चिन्हित प्रेस वाहन पर हमला किया गया, जिसमें तीन लेबनानी पत्रकारों की मौत हो गई। इस हमले में अन्य पत्रकार भी घायल हुए, जबकि एक पैरामेडिक की भी जान चली गई। मृतकों में फातिमा फतौनी और उनके भाई व सहकर्मी मोहम्मद फतौनी (अल मायादीन) तथा अली शुआइब (अल-मनार) शामिल हैं। यह हमला शनिवार को जेज़ीन रोड पर हुआ, जहां अल मायादीन के अनुसार चार सटीक मिसाइलों से वाहन को निशाना बनाया गया।

बताया गया कि जब एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं, तो पैरामेडिक्स को भी निशाना बनाया गया, जिससे एक की मौत हो गई। अल मायादीन और अल-मनार ने अपने पत्रकारों की मौत की पुष्टि की है।

इजराइल का दावा और विवाद

इजराइल की सेना ने हमले की पुष्टि करते हुए दावा किया कि अली शुआइब हिज़्बुल्लाह की खुफिया इकाई के साथ जुड़े हुए थे और दक्षिणी लेबनान में इजराइली सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि वह हिज़्बुल्लाह का प्रचार कर रहे थे। हालांकि, उनके नियोक्ता अल-मनार ने उन्हें अपने प्रमुख युद्ध संवाददाताओं में से एक बताया, जो दशकों से लेबनान पर इजराइली हमलों को कवर कर रहे थे।

इजराइल, जिसने गाजा में 270 से अधिक पत्रकारों की मौत का कारण बनने वाले हमले किए हैं, अक्सर यह दावा करता है कि जिन पत्रकारों को निशाना बनाया गया वे सशस्त्र समूहों से जुड़े थे—हालांकि इन दावों के समर्थन में ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं। दोनों मीडिया संगठनों ने इजराइल के इस दावे को खारिज कर दिया।

अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप

जोसेफ औन ने कहा कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय कानून के “सबसे बुनियादी नियमों” का उल्लंघन है और यह उन नागरिकों को निशाना बनाना है जो अपना पेशेवर कर्तव्य निभा रहे थे। उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन 1949 और यूएन सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1738 का हवाला देते हुए इसे “एक खुला अपराध” बताया, जो युद्ध के दौरान पत्रकारों को मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन करता है।



वहीं नवाफ सलाम ने इस हमले को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का “स्पष्ट उल्लंघन” करार दिया। यह घटना मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच मीडिया की सुरक्षा और युद्ध के नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।