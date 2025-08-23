Main Menu

भीषण सड़क हादसाः नियाग्रा फॉल्स से लौट रही बस न्यूयॉर्क में दुर्घटनाग्रस्त, कई लोगों की मौत

Edited By Pardeep,Updated: 23 Aug, 2025 01:45 AM

bus returning from niagara falls crashes in new york several people killed

नियाग्रा फॉल्स की यात्रा से लौट रही एक टूर बस शुक्रवार दोपहर को न्यूयॉर्क के पेम्ब्रोक के पास इंटरस्टेट 90 हाईवे पर पलट गई। यह हादसा बफेलो शहर से लगभग 30 मील पूर्व हुआ। इस दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं।

इंटरनेशनल डेस्कः नियाग्रा फॉल्स की यात्रा से लौट रही एक टूर बस शुक्रवार दोपहर को न्यूयॉर्क के पेम्ब्रोक के पास इंटरस्टेट 90 हाईवे पर पलट गई। यह हादसा बफेलो शहर से लगभग 30 मील पूर्व हुआ। इस दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं।

क्या हुआ था?

राज्य पुलिस के अनुसार, बस जो नियाग्रा फॉल्स से न्यूयॉर्क सिटी जा रही थी, दोपहर लगभग 12:40 बजे नियंत्रण खो बैठी। बस ने हाईवे के बीच में बने मेडियन में जाकर टक्कर मारी और पलट कर गड्ढे में गिर गई।

राज्य पुलिस ने बताया, "इस दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बस में मौजूद हर यात्री को किसी न किसी तरह की चोट आई है।"

ड्राइवर की जान बची

पुलिस ने बताया कि इस हादसे में बस का ड्राइवर सुरक्षित है। हादसे में कोई अन्य वाहन शामिल नहीं था, केवल यह टूर बस ही दुर्घटना का शिकार हुई।

राहत और बचाव कार्य जारी

फिलहाल पुलिस और आपातकालीन सेवा की टीम घटनास्थल पर राहत कार्य में लगी हुई है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है।

