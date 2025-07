China Maglev Train: ट्रेन नहीं यह है रफ्तार का सौदागर, स्पीड इतनी की सोचकर आपके उड़ जाएंगे होश

इंटरनेशनल डेस्क : चीन ने 7 सेकंड में 620 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने वाली सबसे तेज मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। यह ट्रेन जमीन से उठकर हवा में तैरती है और बिना किसी रुकावट के बेहद शांत तरीके से चलती है। इस नई तकनीक ने दुनिया की सबसे तेज जमीन पर चलने वाली ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

दुनिया में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन

यह ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन (मैग्लेव) तकनीक पर काम करती है, जिसमें चुंबकीय बल की मदद से ट्रेन पटरी से ऊपर तैरती है। इस वजह से पटरी और ट्रेन के बीच कोई घर्षण नहीं होता, जिससे यात्रा आरामदायक और शोरमुक्त होती है। साथ ही, बिना रुकावट के तेज रफ्तार पकड़ने में भी मदद मिलती है। चीन की इस ट्रेन की रफ्तार लगभग 620 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो कि घरेलू विमान की औसत गति के बराबर या उससे भी अधिक है। खास बात यह है कि यह ट्रेन एक खास वैक्यूम टनल में दौड़ाई गई, जहां हवा का दबाव लगभग नहीं होता, जिससे ट्रेन को तेज गति पकड़ने में कोई बाधा नहीं आई।

China’s driverless maglev train at 600 km/h: the world’s fastest ground-level ride. Feel the float! 🚅 pic.twitter.com/2x6AyfJ9mp — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) July 10, 2025