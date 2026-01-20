काबुल चीनी रेस्तरां विस्फोट में 20 की मौत, चीन ने दिखाई सख्ती, तालिबान से मांगी सुरक्षा गारंटी

काबुल में एक चीनी रेस्तरां में हुए भीषण विस्फोट में 20 लोगों की मौत के बाद चीन ने तालिबान सरकार से अपने नागरिकों, परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इस हमले में एक चीनी नागरिक की मौत और पांच के घायल होने की पुष्टि हुई...

Bejing: चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से अपने नागरिकों, परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का मंगलवार को आग्रह किया। यह अपील काबुल में एक चीनी रेस्तरां में हुए घातक विस्फोट के बाद की गई है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, सोमवार को हुए इस विस्फोट में 20 लोगों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस विस्फोट में एक चीनी नागरिक की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हुए हैं।

उन्होंने कहा, “जान गंवाने वाले लोगों के प्रति चीन गहरी संवेदना व्यक्त करता है और घायलों के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता है।” गुओ ने बताया कि चीन ने अफगान अधिकारियों के समक्ष तत्काल आपत्ति दर्ज कराई है और उनसे घायलों को बचाने व उनका इलाज सुनिश्चित करने, चीनी नागरिकों, परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा करने, हमले की गहन जांच करने तथा दोषियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बीजिंग आतंकवाद के हर रूप की कड़े शब्दों में निंदा करता है और उसका दृढ़ विरोध करता है।

साथ ही, चीन अफगानिस्तान और क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है। अफगानिस्तान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर चीनी नागरिकों को निकट भविष्य में वहां की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। गुओ ने कहा कि जो चीनी नागरिक और कंपनियां पहले से अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उनसे अतिरिक्त सतर्कता बरतने, सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और जोखिम वाले क्षेत्रों को जल्द से जल्द छोड़ने का आग्रह किया गया है।