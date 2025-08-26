मैं कोई तानाशाह नहीं, सिर्फ अपराध रोकना जानता हूं... बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

मैं कोई तानाशाह नहीं, सिर्फ अपराध रोकना जानता हूं: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोमवार को उन्होंने कैशलेस जमानत और अमेरिकी झंडा जलाने को लेकर दो कार्यकारी आदेश (Executive Orders) पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही मंगलवार को उन्होंने व्हाइट हाउस में अपने कैबिनेट के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने अपराध पर अपनी सख्त नीति को लेकर चर्चा की।

कैशलेस बेल और झंडा जलाने पर आदेश

सोमवार को ट्रंप ने दो बड़े फैसले लिए:

लिसा कुक को हटाने का दावा, लेकिन वह नहीं मानीं

ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि वे लिसा कुक, जो कि फेडरल रिज़र्व बोर्ड की गवर्नर हैं, को उनके पद से हटा रहे हैं। लेकिन लिसा कुक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि: "राष्ट्रपति को मुझे हटाने का अधिकार नहीं है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी।"

दरअसल, फेडरल रिज़र्व गवर्नर को एक बार नियुक्त किए जाने के बाद कानूनी रूप से स्वतंत्र माना जाता है और उन्हें हटाना बेहद मुश्किल होता है।

कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप का बड़ा बयान

मंगलवार को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपनी कैबिनेट के साथ बैठक की और अपराध को लेकर अपने कड़े रुख को दोहराया। उन्होंने कहा: "लोग कहते हैं कि मैं तानाशाह हूं, लेकिन मैं अपराध रोक सकता हूं। अगर ऐसा है, तो कुछ लोग कहते हैं – 'अगर अपराध रुकता है, तो तानाशाह ही सही।' लेकिन मैं तानाशाह नहीं हूं। मुझे बस पता है कि अपराध को कैसे रोका जाता है।"



ट्रंप ने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि स्थानीय प्रशासन उनसे मदद मांगे, लेकिन अगर नहीं मांगी तो वे नेशनल गार्ड (National Guard) को खुद ही भेजने पर विचार कर सकते हैं, खासकर शिकागो जैसे शहरों में, जहां अपराध दर अधिक है।

ट्रंप की 'लॉ एंड ऑर्डर' नीति फिर से चर्चा में

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वह 2026 के चुनावों की तैयारी कर रहे हैं और एक बार फिर कानून व्यवस्था (Law and Order) को अपनी मुख्य चुनावी रणनीति बना रहे हैं। उनकी यह नीति पहले भी चर्चा में रह चुकी है, खासकर ब्लैक लाइव्स मैटर (BLM) आंदोलन के समय जब उन्होंने नेशनल गार्ड की तैनाती करवाई थी। अब एक बार फिर वे सख्त कार्रवाई और अपराध नियंत्रण की बात कर रहे हैं।