इंटरनेशनल डेस्क: भारत के राजनीतिक और मीडिया विमर्श के कुछ हिस्सों में एक अजीब विमर्श जोर पकड़ रहा है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, जब अमेरिका ने टैरिफ (शुल्क) के दबाव को कम किया और मौजूदा ईरान-अमेरिका-इजरायल संघर्ष के बीच भारत को रूस से तेल की खरीद जारी रखने के लिए एक अस्थायी राहत दी, तो विपक्ष के सदस्यों ने यह सुझाव देना शुरू कर दिया कि भारत को मॉस्को से कच्चे तेल की खरीद के लिए वाशिंगटन की "अनुमति" की आवश्यकता है। यह व्याख्या न केवल भ्रामक है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा कूटनीति और आर्थिक नीति के बुनियादी सिद्धांतों की गलत समझ को भी दर्शाती है।



फरवरी 2026 में, रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता बना रहा। भारतीय रिफाइनरों ने प्रतिदिन लगभग 10 से 17 लाख बैरल रूसी कच्चे तेल का आयात किया। यह भारत के कुल तेल आयात का लगभग 25-30% है, जो महीने के दौरान लगभग 2.8 से 4.8 करोड़ बैरल रूसी तेल बैठता है। सरल शब्दों में कहें तो भारत हर दिन लगभग 10 लाख बैरल रूसी तेल खरीद रहा है। ये आँकड़े अकेले ही इस विचार को ध्वस्त कर देते हैं कि भारत के ऊर्जा विकल्प विदेशों से तय होते हैं।



यदि भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए वास्तव में अमेरिकी अनुमति की आवश्यकता होती, तो इतने बड़े पैमाने पर यह आयात संभव ही नहीं होता। इसके बजाय, यह आयात इसलिए जारी है क्योंकि भारत की नीति एक सरल सिद्धांत से प्रेरित है: 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा। और इस बात को बार-बार दोहराया गया है। तेल कोई कूटनीतिक एहसान नहीं है। यह एक रणनीतिक आवश्यकता है।





भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का 85% से अधिक आयात करता है। ऐसी स्थिति में, सरकार को कीमत, आपूर्ति की स्थिरता, भू-राजनीतिक जोखिम और घरेलू मुद्रास्फीति (महंगाई) के बीच लगातार संतुलन बनाए रखना होता है। रियायती दरों पर खरीदा गया प्रत्येक बैरल सीधे तौर पर परिवहन, विनिर्माण, बिजली की लागत और अंततः भारत के मध्यम वर्ग के घरेलू बजट को प्रभावित करता है।



यही कारण है कि 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने अपनी ऊर्जा टोकरी (energy basket) में विविधता लाई। रूसी कच्चा तेल इसलिए आकर्षक बन गया क्योंकि यह प्रतिस्पर्धी कीमतों और बड़ी मात्रा में उपलब्ध था। भारतीय रिफाइनरों ने व्यावहारिक रूप से काम किया और सरकार ने उस रणनीति का समर्थन किया जिसने उपभोक्ताओं को वैश्विक कीमतों के झटके से बचाया।



यही दृष्टिकोण आज भी जारी है। हाँ, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत करता है, ठीक वैसे ही जैसे वह रूस, खाड़ी देशों और अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ करता है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच कूटनीति में स्वाभाविक रूप से व्यापार वार्ता, टैरिफ और राजनीतिक संदेश शामिल होते हैं। लेकिन ऐसी चर्चाओं को "अनुमति" के रूप में व्याख्या करना तथ्यों को तोड़ना-मरोड़ना है।



भारत ने शुरुआत से ही अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट रखी है। नई दिल्ली ने बार-बार कहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद बाजार की स्थितियों और राष्ट्रीय हित द्वारा निर्धारित होती है। वास्तव में, वाशिंगटन द्वारा रूसी तेल खरीद से जुड़े दंडात्मक टैरिफ की घोषणा के बाद भी भारत ने आयात नहीं रोका। इसके बजाय, उसने कई भागीदारों के साथ जुड़ाव बनाए रखते हुए अपने आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाना जारी रखा।





यह समर्पण नहीं है। यह 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) है। वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति केवल इस वास्तविकता को पुख्ता करती है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संघर्ष के कारण कतर द्वारा अस्थायी रूप से गैस उत्पादन रोकने से वैश्विक ऊर्जा बाजार दबाव में हैं। ऐसी परिस्थितियों में, एक जिम्मेदार सरकार को अपने खरीद चैनलों को व्यापक बनाना चाहिए, न कि उन्हें सीमित करना चाहिए। रूस ऐसा ही एक चैनल बना हुआ है।



इसलिए भारत की तेल नीति न तो वैचारिक है और न ही बाहरी रूप से निर्देशित। यह व्यावहारिक, संप्रभु और आर्थिक आवश्यकता पर आधारित है। जो लोग यह दावा करते हैं कि भारत को तेल खरीदने के लिए विदेशी राजधानियों से मंजूरी की आवश्यकता है, वे एक बुनियादी सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं: भारत जैसे बड़े राष्ट्र अपने ऊर्जा निर्णय दूसरों को नहीं सौंपते। वे मोलभाव करते हैं, वे विविधता लाते हैं और वे अपने नागरिकों के लिए सबसे अच्छा सौदा सुरक्षित करते हैं। और ठीक यही आज भारत कर रहा है।