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एक और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट तबाह! ईरान का बड़ा दावा

Edited By Updated: 03 Apr, 2026 05:49 PM

iran claims to shoot down another us f 35 fighter jet pilot likely in danger

US-इज़राइल युद्ध 35वें दिन में पहुँच गया है। दोनों तरफ़ से भीषण लड़ाई जारी है। वहीं US ने ईरान का सबसे बड़ा पुल उड़ा दिया है। ईरान ने इज़राइल की राजधानी तेल अवीव से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर अपने घातक मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हैं।

इंटरनेशनल डेस्क: US-इज़राइल युद्ध 35वें दिन में पहुँच गया है। दोनों तरफ़ से भीषण लड़ाई जारी है। वहीं US ने ईरान का सबसे बड़ा पुल उड़ा दिया है। ईरान ने इज़राइल की राजधानी तेल अवीव से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर अपने घातक मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हैं। आपको बता दें कि US की तरफ़ से ईरान के सबसे बड़े पुल पर किए गए हमले में आठ लोग मारे गए और 95 घायल हो गए।

इस बीच, ईरान ने आज एक बड़ा दावा किया है। ईरानी सेना ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने बमबारी करने आए एक और अमेरिकी F-35 फ़ाइटर जेट को भी तबाह कर दिया है। इस स्टील्थ जेट की कीमत 100 मिलियन डॉलर बताई जा रही है।

हालांकि, इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान का दावा है कि उसने सेंट्रल ईरान में अमेरिकी फ़ाइटर जेट को तबाह कर दिया है। ईरानी सेना ने कहा है कि टारगेट किए गए विमान के पायलट के बचने की उम्मीद बहुत कम है। ईरानी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक, जैसे ही मिसाइल विमान से टकराई, एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे वह मलबे में बदल गया।
 

मिलिट्री का मानना ​​है कि इतने बड़े हमले और धमाके के बाद पायलट का बचना लगभग नामुमकिन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह दूसरी बार है जब ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 को मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले भी जेट के बुरी तरह डैमेज होने की खबरें आई थीं।

इससे पहले 19 मार्च, 2026 को ईरान ने दुनिया को चौंका दिया था जब उसने पहली बार इस 'अदृश्य' स्टील्थ जेट को निशाना बनाया था। युद्ध के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी F-35 को निशाना बनाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उस समय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के पास अब कोई डिफेंस सिस्टम नहीं बचा है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ईरान ने उसी F-35 को ट्रैक किया और फिर उसे नष्ट कर दिया। अब ईरान ने एक बार फिर ऐसा ही दावा किया है।

F-35 को दुनिया का सबसे स्मार्ट और सबसे "स्टील्थ" एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसे दुश्मन के रडार से बचने और स्टील्थ अटैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर ईरान का दावा सच साबित होता है, तो यह US एयर फोर्स के लिए एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक झटका होगा।

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