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ईरान ने कुवैत की मीना अल-अहमदी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए, लगी भीषण आग

Edited By Updated: 03 Apr, 2026 01:00 PM

iran drone strike sets kuwait s mina al ahmadi refinery on fire

ईरान ने शुक्रवार को कुवैत की मीना अल-अहमदी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमले किए, जिससे वहां आग लग गयी। सरकारी कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने हमले की पुष्टि करते हुए एक बयान जारी किया और कहा कि दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं।

इंटरनेशनल डेस्क: ईरान ने शुक्रवार को कुवैत की मीना अल-अहमदी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमले किए, जिससे वहां आग लग गयी। सरकारी कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने हमले की पुष्टि करते हुए एक बयान जारी किया और कहा कि दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। कंपनी ने बताया कि इस हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। कुवैत में तीन तेल रिफाइनरियां हैं।

मीना अल-अहमदी रिफाइनरी पर युद्ध के दौरान कई बार हमला हो चुका है। ये रिफाइनरियां कुवैत के तेल उत्पादन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके बिना कुओं से निकाले गए तेल को कहीं भेजा नहीं जा सकता और उत्पादन बंद करना पड़ता है। रिफाइनरियों को दोबारा शुरू करना काफी समय लेने वाला काम होता है और जब तक वे फिर से चालू नहीं होतीं, तब तक तेल कुएं बड़े पैमाने पर निष्क्रिय पड़े रहते हैं। 

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