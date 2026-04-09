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दुनिया फिर युद्ध के मुहाने पर: होर्मुज में  बिछाई गई बारूदी सुरंगें ! नक्शों में जहाजों के लिए दिखाए “डेंजर ज़ोन”

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 11:17 AM

chart shows iran may have put sea mines in strait of hormuz

ईरान पर आरोप है कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाईं। इससे सीजफायर के बावजूद तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने कड़ी चेतावनी दी है, जबकि लेबनान में इजराइल-हिज्बुल्ला संघर्ष तेज होने से पूरा समझौता टूटने के खतरे में है।

International Desk: अमेरिका और ईरान के बीच हुए दो हफ्ते के युद्धविराम के बावजूद मिडिल ईस्ट में हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान के अर्ध-सरकारी मीडिया ने ऐसे नक्शे जारी किए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि Strait of Hormuz में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई गई हो सकती हैं।इन नक्शों में जहाजों के लिए “डेंजर ज़ोन” दिखाया गया है, जहां पहले से तय रास्ते से गुजरना जोखिम भरा बताया गया है। इसके चलते कुछ जहाज ईरान के तट के पास वैकल्पिक रास्तों से गुजरते देखे गए। हालांकि यह साफ नहीं है कि ये सुरंगें अभी भी मौजूद हैं या हटा दी गई हैं।

 

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने कड़ी चेतावनी दी है कि जब तक समझौते की सभी शर्तें पूरी नहीं होतीं, तब तक अमेरिकी सेना क्षेत्र में बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर समझौता टूटा, तो पहले से ज्यादा बड़ा हमला हो सकता है। स्थिति को और जटिल बनाते हुए, लेबनान में इजराइल और Hezbollah के बीच लड़ाई जारी है। हाल के हमलों में कई लोगों की मौत हुई है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।

 

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ईरान ने भी अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने समझौते की कुछ शर्तों का उल्लंघन किया है। वहीं अमेरिका और इजराइल का कहना है कि लेबनान में हो रही कार्रवाई इस सीजफायर का हिस्सा नहीं है। कुल मिलाकर, यह सीजफायर अभी बहुत नाजुक स्थिति में है। शांति की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जमीनी हालात को देखते हुए तनाव कभी भी फिर से बढ़ सकता है।

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