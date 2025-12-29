Main Menu

    3. | यूरोप में भी इजराइल ने हमास पर कसा शिकंजा,  इटली में टॉप लीडर सहित 7 बड़े आंतकी गिरफ्तार

यूरोप में भी इजराइल ने हमास पर कसा शिकंजा,  इटली में टॉप लीडर सहित 7 बड़े आंतकी गिरफ्तार

Edited By Updated: 29 Dec, 2025 12:40 PM

israel aids italy in arrest of hamas leader six others

इजराइल की खुफिया मदद से इटली में हमास के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई हुई है। इटली में हमास प्रमुख मोहम्मद हनून समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ये लोग हमास के सैन्य और नागरिक ढांचे को फंडिंग मुहैया करा रहे थे।

International Desk: यूरोप में हमास के ढांचे को बड़ा झटका देते हुए इजराइल सरकार ने रविवार को खुलासा किया कि इजराइल की खुफिया और तकनीकी मदद से इटली में हमास के शीर्ष नेता मोहम्मद हनून समेत संगठन से जुड़े छह अन्य वरिष्ठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इजराइल सरकार के अनुसार, यह कार्रवाई यूरोप में हमास के आतंकी और वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ा प्रहार है। गिरफ्तार लोगों में यूरोप में हमास नेतृत्व का एक वरिष्ठ सदस्य और महाद्वीप स्तर के नेतृत्व से जुड़ा एक अन्य बड़ा चेहरा भी शामिल है।

 

इस संयुक्त अभियान में इज़राइल के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक आतंकवाद निरोधक मुख्यालय (ECT), इज़राइल पुलिस की इंटेलिजेंस/सीईओ डिवीजन, इजराइली रक्षा बल (IDF) की खुफिया इकाई और शिन बेट (इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी) शामिल थीं। इन एजेंसियों ने आपसी सहमति वाले आधिकारिक चैनलों के माध्यम से इटली की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अहम जानकारी और सबूत सौंपे। कार्रवाई के दौरान इटली की एजेंसियों ने नकदी, संपत्ति और अन्य वित्तीय संसाधन जब्त किए। जांच एजेंसियों को संदेह है कि आरोपी लोग व्यवस्थित तरीके से हमास के घोषित आतंकी संगठन के सैन्य और नागरिक विंग को धन भेजने का काम कर रहे थे।

 

इज़राइल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने कहा, “हमास के आतंकियों और इज़राइल को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए न तो मध्य पूर्व में और न ही यूरोप में कोई सुरक्षित ठिकाना है। जो लोग विदेश में छिपकर आतंकवाद को फंड करने की सोचते हैं, वे गंभीर भ्रम में हैं।” फिलहाल इटली में जांच प्रक्रिया जारी है और आगे और गिरफ्तारियों की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है।

 

