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कहीं ₹340 पार तो कहीं ₹3 से भी कम… जानिए दुनिया में सबसे महंगा और सबसे सस्ता पेट्रोल कहां!

Edited By Updated: 06 Apr, 2026 11:56 PM

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दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर अब पेट्रोल-डीजल के दामों पर साफ दिखने लगा है। ईरान से जुड़े तनाव और सप्लाई में रुकावट के कारण ईंधन महंगा हो गया है, जिससे आम लोगों का खर्च बढ़ता जा रहा है।

इंटरनेशनल डेस्कः दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर अब पेट्रोल-डीजल के दामों पर साफ दिखने लगा है। ईरान से जुड़े तनाव और सप्लाई में रुकावट के कारण ईंधन महंगा हो गया है, जिससे आम लोगों का खर्च बढ़ता जा रहा है।

पाकिस्तान में हालत खराब… पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान पर
पड़ोसी देश पाकिस्तान में हालात और भी गंभीर हैं। यहां डीजल की कीमत करीब 54.9% बढ़कर 520.35 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर पहुंच गई। पेट्रोल 42.7% महंगा होकर 458.40 रुपये प्रति लीटर हो गया।

दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल—हांगकांग टॉप पर
वैश्विक स्तर पर हांगकांग में पेट्रोल सबसे महंगा बिक रहा है। यहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 4.10 डॉलर (लगभग ₹340) तक पहुंच गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहां इस्तेमाल होने वाला करीब 80% पेट्रोलियम China से आयात किया जाता है, जिससे कीमतें ऊंची बनी रहती हैं।

यूरोप और अन्य देशों में भी महंगा पेट्रोल
दुनिया के कई देशों में पेट्रोल की कीमतें काफी ऊंची हैं:

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  • मलावी 2.85 डॉलर (₹264.94)
  • नीदरलैंड: 2.73 डॉलर (₹253.81)
  • डेनमार्क: 2.66 डॉलर (₹247.25)
  • सिंगापुर: 2.54 डॉलर (₹236.1)
  • जर्मनी: 2.42 डॉलर (₹224.95)
  • लिकटेंस्टाइन: 2.41 डॉलर (₹224.02)

इसके अलावा:

  • अल्बानिया: 2.39 डॉलर
  • ग्रीस: 2.36 डॉलर
  • नॉर्वे: 2.36 डॉलर

इन देशों में भी पेट्रोल की कीमतें काफी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं।

 सबसे सस्ता पेट्रोल—ईरान में ₹3 से भी कम!
अगर सबसे सस्ते पेट्रोल की बात करें, तो ईरान सबसे आगे है। यहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 0.029 डॉलर (लगभग ₹2.69) है। ईरान बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है, इसलिए यहां कीमतें बेहद कम रहती हैं। हालांकि, मौजूदा युद्ध के कारण वहां अनिश्चितता बनी हुई है।

दूसरे नंबर पर वेनेजुएला
वेनेज़ुएला में पेट्रोल करीब 0.035 डॉलर (लगभग ₹2.70) प्रति लीटर मिलता है, जो दुनिया में सबसे सस्ते दामों में शामिल है।

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