अमेरिका के मिनियापोलिस स्कूल हमले में शूटर के हथियारों पर ‘न्यूक इंडिया’ और ‘माशाअल्लाह’ जैसे भारत-विरोधी नारे, दो बच्चों की मौत

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका में मिनेसोटा के मिनियापोलिस शहर में एक कैथोलिक स्कूल में एक बंदूकधारी ने अचानक गोलीबारी कर दी। इस हमले में दो बच्चे मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए। शूटर का नाम रॉबिन वेस्टमैन था, जो पहले रॉबर्ट नाम से जाना जाता था और वह इसी स्कूल का पूर्व छात्र था। वह स्कूल की प्रार्थना सभा के दौरान गोली चलाने लगा, जिससे अफरातफरी मच गई। यह हमला और भी चिंताजनक इसलिए है क्योंकि शूटर ने अपने हथियारों पर कई नफरत भरे और अपमानजनक शब्द लिखे थे। अमेरिकी कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने तस्वीरें साझा कीं जिनमें ‘माशाअल्लाह’, ‘न्यूक इंडिया’, ‘इज़राइल मस्ट फॉल’ जैसे नारे साफ नजर आ रहे थे। इसके अलावा राइफल पर ‘60 लाख पर्याप्त नहीं थे’ लिखा था, जो यहूदियों के नरसंहार पर अपमानजनक टिप्पणी है। एक उपकरण पर ‘यहूदी गैस’ भी लिखा था, जो नफरत भरा शब्द है। शूटर ने अपने हथियारों पर ‘डोनाल्ड ट्रंप को मार डालो’, ‘फिलिस्तीन को आज़ाद करो’ जैसे नारे भी लिखे थे। यह साफ है कि वह भारत, यहूदी और इज़राइल विरोधी था और इस नफरत ने उसे ऐसा खतरनाक हमला करने पर मजबूर किया।





रॉबिन वेस्टमैन ने अपनी पहचान बदलकर महिला बनने का दावा किया था। उसने अपनी मानसिक समस्याओं और आत्महत्या के विचारों से जुड़ी बातें यूट्यूब पर वीडियो में बताई थीं। हमले के बाद उसने खुद को मार लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि वह सामूहिक हत्याओं के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था और इससे प्रेरणा ले रहा था।



पुलिस ने बताया कि घायल 17 में से 14 बच्चे 6 से 15 साल के हैं, जो सुरक्षित होने की उम्मीद है। साथ ही तीन बुजुर्ग भी घायल हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह हमला हाल की दूसरी गोलीबारी की घटनाओं से जुड़ा नहीं है। एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने इस हमले को घरेलू आतंकवाद और कैथोलिकों के खिलाफ घृणा अपराध बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मृतकों के सम्मान में देश भर में झंडे आधे झुके रखने का आदेश दिया है।

भारत-विरोधी नारे ‘न्यूक इंडिया’ का मतलब



शूटर के हथियारों पर ‘न्यूक इंडिया’ लिखा था, जिसका मतलब है भारत को परमाणु हमले के जरिए नुकसान पहुंचाने की बात। यह नारा भारत के खिलाफ नफरत और हिंसा दिखाता है। ऐसे नारे न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरनाक हैं।