New Year से पहले यात्रियों को बड़ा झटका! इन एयरपोर्ट्स पर कई फ्लाइट्स कैंसिल, छुट्टियों के बीच बढ़ी मुश्किलें

Snowstorm and Flight Cancel : नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर भीषण बर्फीले तूफान (Snowstorm) की चपेट में आ गया है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी से ठीक पहले मौसम के बिगड़े मिजाज ने विमान सेवाओं को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। न्यूयॉर्क के तीन प्रमुख हवाई अड्डों जॉन एफ कैनेडी (JFK), ला गार्डिया (LaGuardia) और नेवार्क लिबर्टी (Newark)—पर अब तक 800 से अधिक उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं।

एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी: यात्री परेशान

सर्दियों के इस जबरदस्त तूफान ने हवाई यात्रा को बुरी तरह प्रभावित किया है। Flightradar24 के आंकड़ों के मुताबिक मेट्रो एरिया में तूफान की चेतावनी के चलते शुक्रवार को ही 520 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल कर दी गई थीं। आज यानी शनिवार को भी लगभग 279 उड़ानें रद्द रहने की खबर है। मौसम विभाग का कहना है कि विजिबिलिटी (दृश्यता) कम होने के कारण आने वाले कुछ घंटों में और भी उड़ानें रद्द हो सकती हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइन के जरिए फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें।

4 साल बाद दिखा ऐसा नजारा: 20 सेमी तक बर्फबारी

न्यूयॉर्क में इस बार बर्फबारी ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ABC 7 की रिपोर्ट के अनुसार शहर में रात भर भारी बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे करीब 10 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फ की परत जम सकती है।जानकारों का कहना है कि पिछले चार सालों में पहली बार न्यूयॉर्क में ऐसी भीषण बर्फबारी और दृश्य देखने को मिल रहा है।

प्रशासन की चेतावनी: सड़कों से दूर रहें

न्यूयॉर्क सिटी इमरजेंसी मैनेजमेंट ने शुक्रवार और शनिवार के लिए 'ट्रैवल एडवाइजरी' जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अपनी यात्रा टालने या योजना बदलने का आग्रह किया है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा, "क्रिसमस और छुट्टियों के इस मौसम में सड़कों पर निकलना जोखिम भरा हो सकता है। यदि बहुत जरूरी हो, तभी गाड़ी चलाएं और रफ्तार बहुत धीमी रखें।" गवर्नर ने निवासियों से अपील की है कि वे स्थानीय आपातकालीन अलर्ट सिस्टम से जुड़े रहें और मौसम के पल-पल के अपडेट पर नजर रखें।

लाखों लोगों की यात्रा प्रभावित

एक्यूवेदर (AccuWeather) के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी टायलर रॉयस ने चेतावनी दी है कि यह तूफान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर-पूर्व (Northeast) अमेरिका के कनेक्टिकट और न्यू जर्सी जैसे इलाकों में भी इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। छुट्टियों के कारण सड़कों और एयरपोर्ट्स पर लाखों लोगों की भीड़ है जिनकी यात्राएं इस तूफान की वजह से अधर में लटक गई हैं।