गाजा में भूख से मर रहे लोग, हमास के लड़ाके कर रहे अय्याशी ! इजराइल ने Video शेयर कर खोली पोल

International Desk: गाजा पट्टी में इस वक्त भुखमरी जैसे हालात हैं। लाखों लोग रोजाना राहत सामग्री के लिए लाइन में लगते हैं, बच्चों को दो वक्त का खाना नसीब नहीं है, बूढ़े भूख से दम तोड़ रहे हैं। लेकिन इस त्रासदी के बीच हमास के लड़ाके अपने ठिकानों में आराम से बैठे भरपेट खाना खा रहे हैं, महंगे हथियारों और गोला-बारूद के बीच जश्न मना रहे हैं।इजरायल के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में सोशल मीडिया साइट X (पहले ट्विटर) पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान फिर से गाजा पर खींच लिया है।

बंधक भूखा, हमास मजबूत!

इजरायल ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक इजरायली बंधक एव्यातार डेविड की हालत देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका है। उसकी पसलियां और हाथ-पैर सूखकर कांटे हो गए हैं। लेकिन इसी तस्वीर में उसके साथ खड़ा हमास का एक लड़ाका तंदरुस्त, हष्ट-पुष्ट और अच्छी खुराक वाला नजर आता है। इजरायल ने इस तस्वीर के साथ लिखा - ‘एव्यातार डेविड के हाथ देखिए एक इजरायली बंधक, जो भूख से मरने की कगार पर है। और अब देखिए उसे कैद करने वाले हमास लड़ाके का हाथ मजबूत, सेहतमंद और खाने की कमी से दूर।’

This is the Hamas spokesman currently residing in luxury in Qatar - "We are starving" pic.twitter.com/ZGa2q8tFpN