800 प्रदर्शनकारियों को फांसी मामले में यू टर्नः ट्रंप ने खामनेई सरकार से कहा-‘Thank You’! अपने छात्रों को लेकर टेंशन में भारत

ईरान में प्रदर्शनकारियों की संभावित फांसी रोके जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान का धन्यवाद किया है। इस बीच, ईरान में दमन जारी है, हजारों गिरफ्तारियां हुई हैं, विदेशी नागरिक घायल हुए हैं और कई देशों ने कड़ी निंदा व चिंता जताई है।

Washington: ईरान में सरकार-विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को फांसी दिए जाने की आशंकाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद किया है। ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान ने 800 से अधिक प्रस्तावित फांसियों को रोक दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, “मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि ईरान के नेतृत्व ने सभी तय फांसियों को रद्द कर दिया है, जो कल होने वाली थीं। धन्यवाद!” हालांकि, ईरान में हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक, अब तक 3,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है।

भारत में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। जम्मू-कश्मीर के बारामुला से सांसद इंजीनियर राशिद ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों की तत्काल सुरक्षित निकासी की मांग की है। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है। उधर, जम्मू-कश्मीर में ईरान समर्थक रैलियां भी आयोजित की गईं, जिनमें कुछ संगठनों ने पश्चिमी देशों पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का कहना है कि ईरान में जो हो रहा है, वह केवल आंतरिक मामला नहीं, बल्कि मानवाधिकारों का गंभीर संकट है, जिस पर वैश्विक स्तर पर ठोस और एकसमान प्रतिक्रिया जरूरी है।

इस बीच, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने पुष्टि की कि एक फ्रांसीसी-ईरानी महिला हालिया हिंसा में घायल हुई है। उन्होंने कहा कि महिला को इलाज दिया जा रहा है और फ्रांस उसकी स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। बैरोट ने यह भी बताया कि तेहरान स्थित फ्रांसीसी दूतावास ने ईरान में रह रहे करीब 1,000 फ्रांसीसी नागरिकों से संपर्क किया है।वहीं, कनाडा ने ईरान में हुए प्रदर्शनों के दौरान अपने एक नागरिक की मौत की कड़ी निंदा की है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

