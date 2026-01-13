Main Menu

कटघरे में एलन मस्क का ग्रोक AI : ब्रिटेन में कसा कानूनी शिकंजा, बच्चों की अश्लील तस्वीरों को लेकर जांच शुरू

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 03:18 PM

uk to investigate elon musk s grok over deeply concerning deepfakes

ब्रिटेन के संचार नियामक ऑफकॉम ने ‘एक्स’ के ग्रोक एआई चैटबोट के खिलाफ अश्लील और गैरकानूनी तस्वीरें बनाने के आरोपों पर औपचारिक जांच शुरू की है। जांच में ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के उल्लंघन की पड़ताल होगी, खासकर बच्चों से जुड़ी सामग्री को लेकर।

London: ब्रिटेन के संचार कार्यालय (ऑफकॉम) ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' के ग्रोक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चैटबोट के खिलाफ अश्लील चित्र बनाने के आरोपों पर सोमवार को जांच शुरू की। ग्रोक के खिलाफ जांच में यह पता लगाया जाएगा कि उसने देश के ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन किया है या नहीं। स्वतंत्र मीडिया निगरानी संस्था ‘ऑफकॉम' ने कहा कि उसने पिछले सप्ताह ‘एक्स', जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, से तुरंत संपर्क किया था। एलन मस्क की कंपनी को यह बताने के लिए 9 जनवरी तक की मोहलत दी गई थी कि उसने ब्रिटेन में अपने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के वास्ते अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

 

ऑफकॉम ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने डेडलाइन तक जवाब दिया, और हमने मौजूद सबूतों का तेजी से मूल्यांकन किया। ऑफकॉम ने कहा कि उसने यह पता लगाने के लिए एक ऑपचारिक जांच शुरू करने का फैसला किया है कि क्या ‘एक्स' ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहा है। ऑफकॉम के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘एक्स पर गैर-कानूनी, बिना सहमति वाली अश्लील तस्वीर और बच्चों के यौन शोषण वाली सामग्री बनाने और साझा करने के लिए ग्रोक के इस्तेमाल की खबरें बहुत चिंताजनक हैं।”

 

उन्होंने कहा, ‘‘प्लेटफॉर्म को ब्रिटेन में लोगों को ऐसी सामग्री से बचाना चाहिए जो ब्रिटेन में गैर-कानूनी है, और हम उन जगहों पर जांच करने में नहीं हिचकिचाएंगे जहां हमें शक है कि कंपनियां अपनी ड्यूटी में विफल हो रही हैं, खासकर जहां बच्चों को नुकसान पहुंचने का खतरा हो।'' सरकार ने कहा कि उसे उम्मीद है कि ऑफकॉम उन सभी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी जो ब्रिटिश संसद ने उसे एक स्वतंत्र निगरानी संस्था के तौर पर दी हैं। 

