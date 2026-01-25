Main Menu

बर्फ के कब्ज़े में अमेरिका ! माइनस तापमान से दहशत, सड़कें बंद व 14000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द(Video)

Edited By Updated: 25 Jan, 2026 01:28 PM

us sees over 14 000 flight cancellations as winter storm

अमेरिका में भीषण शीतकालीन तूफान के कारण 14,000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भारी बर्फबारी, बर्फीली बारिश और कड़ाके की ठंड से जनजीवन ठप है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कई राज्यों में आपातकाल घोषित किया है।

Washington: अमेरिका में तेज़ी से फैल रहे शीतकालीन तूफान ने देश को लगभग ठप कर दिया है। शनिवार से सोमवार के बीच 14,800 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यह जानकारी CNN ने फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट FlightAware के हवाले से दी है। सबसे ज्यादा असर डलास, शार्लोट, न्यूयॉर्क और बोस्टन में देखा गया।

  • अमेरिकन एयरलाइंस की 43% उड़ानें रद्द
  • डेल्टा एयरलाइंस की 35% उड़ानें ग्राउंड

 

आपातकाल घोषित
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 10 राज्यों  टेनसी, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, मैरीलैंड, अर्कांसस, केंटकी, लुइसियाना, मिसिसिपी, इंडियाना और वेस्ट वर्जीनिया  में आपातकाल घोषित किया है। उन्होंने कहा कि FEMA, राज्य सरकारें और आपातकालीन टीमें मिलकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं।

 

मौसम विभाग की चेतावनी
अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा (NWS) ने चेतावनी दी है कि  पूर्वी अमेरिका के दो-तिहाई हिस्से में शून्य से नीचे तापमान , भारी बर्फबारी, ओले और जमाने वाली बारिश, तेज़ ठंडी हवाओं से हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट का खतरा, तूफान मिड-अटलांटिक होते हुए पूर्वोत्तर अमेरिका तक फैल रहा है।

 

लोगों को घर में रहने की सलाह
होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने लोगों से अपील की है कि जब तक ज़रूरी न हो, सड़कों पर न निकलें और सभी एहतियाती कदम अपनाएं। रिपोर्ट के मुताबिक, यह तूफान 1,300 मील से ज्यादा क्षेत्र में फैला है और 2,000 मील तक असर डालेगा। कई इलाकों में बिजली गुल, और दक्षिणी राज्यों में बर्फीली बारिश के साथ गरज-चमक की भी आशंका है।

