सोते समय युवक के बिस्तर में घुसा 10 फीट लंबा अजगर, करवट बदलते टच हुई मुलायम चीज, मचा हड़कंप

Edited By Rahul Rana,Updated: 26 Aug, 2025 01:18 PM

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एत्मादपुर घड़ी खंजर गांव में रविवार रात एक युवक के बिस्तर में 10 फीट लंबा अजगर घुस आया। युवक करवट ले रहा था, तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने टटोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए।

नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एत्मादपुर घड़ी खंजर गांव में रविवार रात एक युवक के बिस्तर में 10 फीट लंबा अजगर घुस आया। युवक करवट ले रहा था, तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने टटोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वह तुरंत चीखते हुए कमरे से बाहर भागा। वन विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को खुद अजगर को पकड़ने और जंगल में छोड़ने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इस घटना ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बिस्तर पर था विशालकाय अजगर

मनीष त्यागी रविवार रात खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था। रात करीब 11 बजे जब उसने करवट ली, तो बिस्तर में किसी मुलायम चीज के होने का एहसास हुआ। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने हाथ लगाकर देखा तो पता चला कि उसके साथ बिस्तर पर एक विशालकाय अजगर मौजूद है। वह तुरंत चीखते हुए कमरे से बाहर भागा। मनीष की चीख सुनकर परिजन और आस-पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। कमरे में अजगर को देखकर सभी दंग रह गए। अजगर कुछ देर बाद खिड़की के पास जाकर बैठ गया। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी, लेकिन रात होने की वजह से विभाग की टीम ने आने से इनकार कर दिया।

ग्रामीणों ने खुद किया रेस्क्यू
लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए अजगर को पकड़कर एक बोरे में बंद कर दिया। अगली सुबह 9 बजे तक भी वन विभाग की टीम नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने अजगर को पास के जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि गर्मी के कारण मनीष ने कमरे की खिड़की खुली छोड़ दी थी। संभवतः अजगर उसी रास्ते से अंदर घुसा और चारपाई पर चढ़ गया। गनीमत रही कि समय रहते मनीष की नींद खुल गई और एक बड़ा हादसा टल गया।

इस घटना के बाद वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कोई हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती? ऐसे मामलों में विभाग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।


 

