10 Gram Gold PriceToday: सोने-चांदी की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी, जानें अपने शहर में 24 K, 22 K, 18 K Gold के दाम

Gold Price Today: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। आज यानी 27 जनवरी 2026 को बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी उछाल देखने को मिली है।
MCX में कितनी बढ़ी कीमतें?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX), जहाँ सोने-चांदी का व्यापार होता है, वहां आज सुबह जबरदस्त तेजी रही है। आज सुबह सोना ₹1,58,674 पर खुला और देखते ही देखते यह ₹1,59,820 के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। कल के मुकाबले आज सोने में करीब ₹2,300 की तेजी दर्ज की गई है। वहीं चांदी में तो आज रिकॉर्ड तेजी आई है। चांदी करीब ₹21,000 महंगी होकर ₹3,56,661 प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है। सुबह के समय यह ₹3,59,800 के हाई लेवल तक भी पहुंची थी।
आपके शहर में 10 ग्राम सोने का क्या है भाव?
शहरों के हिसाब से 24 कैरेट (सबसे शुद्ध) और 22 कैरेट (ज्वेलरी वाला) सोने के दाम नीचे दिए गए हैं:
|
शहर
|
24 कैरेट (शुद्ध सोना)
|
22 कैरेट (ज्वेलरी वाला)
|
दिल्ली
|
₹1,62,100
|
₹1,48,600
|
मुंबई
|
₹1,61,950
|
₹1,48,450
|
कोलकाता
|
₹1,61,950
|
₹1,48,450
|
चेन्नई
|
₹1,63,200
|
₹1,49,600
|
लखनऊ
|
₹1,62,100
|
₹1,48,600
|
अहमदाबाद
|
₹1,62,000
|
₹1,48,500
|
पटना
|
₹1,62,000
|
₹1,48,500
खरीदने वालों के लिए काम की बात
-
रेट चेक करें: ऊपर दिए गए दाम सांकेतिक हैं। जब आप दुकान पर जाएंगे, तो वहां आपको इन कीमतों के ऊपर 3% GST और मेकिंग चार्जेस (गहने बनाने का खर्चा) अलग से देना होगा।
-
हॉलमार्क जरूर देखें: चाहे सोना कितना भी महंगा हो, हमेशा HUID हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें ताकि आपको सही शुद्धता मिले।
-
बढ़त का कारण: बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में हलचल और निवेश बढ़ने की वजह से कीमतें इतनी ऊपर जा रही हैं।