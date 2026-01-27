10 Gram Gold PriceToday: सोने-चांदी की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी, जानें अपने शहर में 24 K, 22 K, 18 K Gold के दाम

Edited By Radhika, Updated: 27 Jan, 2026 11:34 AM

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। आज यानी 27 जनवरी 2026 को बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी उछाल देखने को मिली है।

MCX में कितनी बढ़ी कीमतें?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX), जहाँ सोने-चांदी का व्यापार होता है, वहां आज सुबह जबरदस्त तेजी रही है। आज सुबह सोना ₹1,58,674 पर खुला और देखते ही देखते यह ₹1,59,820 के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। कल के मुकाबले आज सोने में करीब ₹2,300 की तेजी दर्ज की गई है। वहीं चांदी में तो आज रिकॉर्ड तेजी आई है। चांदी करीब ₹21,000 महंगी होकर ₹3,56,661 प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है। सुबह के समय यह ₹3,59,800 के हाई लेवल तक भी पहुंची थी।

आपके शहर में 10 ग्राम सोने का क्या है भाव?

शहरों के हिसाब से 24 कैरेट (सबसे शुद्ध) और 22 कैरेट (ज्वेलरी वाला) सोने के दाम नीचे दिए गए हैं:

शहर 24 कैरेट (शुद्ध सोना) 22 कैरेट (ज्वेलरी वाला) दिल्ली ₹1,62,100 ₹1,48,600 मुंबई ₹1,61,950 ₹1,48,450 कोलकाता ₹1,61,950 ₹1,48,450 चेन्नई ₹1,63,200 ₹1,49,600 लखनऊ ₹1,62,100 ₹1,48,600 अहमदाबाद ₹1,62,000 ₹1,48,500 पटना ₹1,62,000 ₹1,48,500

खरीदने वालों के लिए काम की बात