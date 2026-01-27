Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | 10 Gram Gold PriceToday: सोने-चांदी की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी, जानें अपने शहर में 24 K, 22 K, 18 K Gold के दाम

10 Gram Gold PriceToday: सोने-चांदी की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी, जानें अपने शहर में 24 K, 22 K, 18 K Gold के दाम

Edited By Updated: 27 Jan, 2026 11:34 AM

10 gram gold pricetoday prices surge by 2300 today

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। आज यानी 27 जनवरी 2026 को बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी उछाल देखने को मिली है।

Gold Price Today: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। आज यानी 27 जनवरी 2026 को बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी उछाल देखने को मिली है।

MCX में कितनी बढ़ी कीमतें?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX), जहाँ सोने-चांदी का व्यापार होता है, वहां आज सुबह जबरदस्त तेजी रही है। आज सुबह सोना ₹1,58,674 पर खुला और देखते ही देखते यह ₹1,59,820 के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। कल के मुकाबले आज सोने में करीब ₹2,300 की तेजी दर्ज की गई है। वहीं चांदी में तो आज रिकॉर्ड तेजी आई है। चांदी करीब ₹21,000 महंगी होकर ₹3,56,661 प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है। सुबह के समय यह ₹3,59,800 के हाई लेवल तक भी पहुंची थी।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

आपके शहर में 10 ग्राम सोने का क्या है भाव?

शहरों के हिसाब से 24 कैरेट (सबसे शुद्ध) और 22 कैरेट (ज्वेलरी वाला) सोने के दाम नीचे दिए गए हैं:

शहर

24 कैरेट (शुद्ध सोना)

22 कैरेट (ज्वेलरी वाला)

दिल्ली

₹1,62,100

₹1,48,600

मुंबई

₹1,61,950

₹1,48,450

कोलकाता

₹1,61,950

₹1,48,450

चेन्नई

₹1,63,200

₹1,49,600

लखनऊ

₹1,62,100

₹1,48,600

अहमदाबाद

₹1,62,000

₹1,48,500

पटना

₹1,62,000

₹1,48,500

खरीदने वालों के लिए काम की बात

  1. रेट चेक करें: ऊपर दिए गए दाम सांकेतिक हैं। जब आप दुकान पर जाएंगे, तो वहां आपको इन कीमतों के ऊपर 3% GST और मेकिंग चार्जेस (गहने बनाने का खर्चा) अलग से देना होगा।

  2. हॉलमार्क जरूर देखें: चाहे सोना कितना भी महंगा हो, हमेशा HUID हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें ताकि आपको सही शुद्धता मिले।

  3. बढ़त का कारण: बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में हलचल और निवेश बढ़ने की वजह से कीमतें इतनी ऊपर जा रही हैं।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!