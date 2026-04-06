18K Gold Ring Price: 4 ग्राम का छल्ला बनवाने में कितना आएगा खर्च? खरीदने से पहले यहाँ देखें पूरा कैलकुलेशन

Edited By Radhika, Updated: 06 Apr, 2026 12:58 PM

अगर आप 18 कैरेट सोने का छल्ला बनवाने की सोच रहे हैं, तो एक बार पहले मेकिंग चार्ज और GST का कैलकुलेशन चेक कर लें। बता दें किसी भी ज्वैलरी की फाइनल कीमत में मेकिंग चार्ज और टैक्स की बड़ी भूमिका होती है। आइए जानते हैं कि आज के रेट के हिसाब से 4...

18K Gold Ring Price: अगर आप 18 कैरेट सोने का छल्ला बनवाने की सोच रहे हैं, तो एक बार पहले मेकिंग चार्ज और GST का कैलकुलेशन चेक कर लें। बता दें किसी भी ज्वैलरी की फाइनल कीमत में मेकिंग चार्ज और टैक्स की बड़ी भूमिका होती है। आइए जानते हैं कि आज के रेट के हिसाब से 4 ग्राम का छल्ला आपको कितने में पड़ेगा।

सोने की मूल कीमत

वर्तमान बाजार के अनुसार, 18 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹11,330 प्रति ग्राम के आसपास चल रही है। ऐसे में अगर आप 4 ग्राम का छल्ला बनवाते हैं सोने की मूल लागत 11,330 x4= 45,320 रुपए होगी।

मेकिंग चार्ज (Making Charges)

ज्वैलर्स सोने को आभूषण में ढालने के लिए मेकिंग चार्ज लेते हैं, जो आमतौर पर 5% से 15% तक होता है। अगर आप एक साधारण छल्ले के लिए अगर हम 10% मेकिंग चार्ज जोड़ें तो यह ₹45,320 का 10% = ₹4,532 बनता है।

GST

सरकार सोने की ज्वैलरी पर 3% GST वसूलती है। यह टैक्स सोने की कीमत और मेकिंग चार्ज दोनों के कुल जोड़ पर लगता है।

कुल (सोना + मेकिंग): ₹49,852

GST (3%): ₹1,495 (लगभग)

कुल इतने में होगा तैयार

ऊपर दिए गए आंकड़ों के आधार पर, 4 ग्राम के 18K सोने के छल्ले की अनुमानित लागत ₹51,347 से ₹53,000 के बीच आएगी। यह कीमत डिजाइन की जटिलता और शहर के हिसाब से थोड़ी बदल सकती है।

विवरण अनुमानित खर्च (4 ग्राम के लिए) सोने की कीमत (18K) ₹45,320 मेकिंग चार्ज (10%) ₹4,532 GST (3%) ₹1,495 कुल अनुमानित कीमत ₹51,347

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