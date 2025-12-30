Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | 2026 Gold Price: साल 2026 में सोना ₹1.60 लाख प्रति 10 ग्राम! MCX पर गोल्ड रेट तय, जानें क्या होंगी कीमतें?

2026 Gold Price: साल 2026 में सोना ₹1.60 लाख प्रति 10 ग्राम! MCX पर गोल्ड रेट तय, जानें क्या होंगी कीमतें?

Edited By Updated: 30 Dec, 2025 10:33 AM

2026 gold price mcx gold rate 10 gram gold price mcx gold price

साल 2025 जाते-जाते निवेशकों को हैरान कर गया है। महज एक साल के भीतर पीली धातु की कीमतों ने जो रफ्तार पकड़ी, उसने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। जनवरी 2025 में जो सोना ₹75,000 के आसपास था, वह साल खत्म होते-होते ₹1.35 लाख के करीब पहुंच चुका है।...

नेशनल डेस्क: साल 2025 जाते-जाते निवेशकों को हैरान कर गया है। महज एक साल के भीतर पीली धातु की कीमतों ने जो रफ्तार पकड़ी, उसने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। जनवरी 2025 में जो सोना ₹75,000 के आसपास था, वह साल खत्म होते-होते ₹1.35 लाख के करीब पहुंच चुका है। हालांकि, हालिया सत्रों में इसमें ₹4,986 जैसी बड़ी गिरावट भी देखी गई, लेकिन बाजार के जानकारों का मानना है कि यह लंबी दौड़ से पहले की एक छोटी सी सुस्ती मात्र है।

2026 के लिए क्या है अनुमान?
बाजार विशेषज्ञों का विश्लेषण कहता है कि 2025 जैसी 'सुनामी' वाली तेजी शायद 2026 में न दिखे, लेकिन कीमतों का ग्राफ ऊपर की ओर ही रहेगा। अनुमान है कि:

नया लक्ष्य: साल 2026 की पहली छमाही तक सोना ₹1.60 लाख प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर सकता है।

MCX का दायरा: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भाव औसतन ₹1.50 लाख से ₹1.55 लाख के बीच रहने की उम्मीद है।

और ये भी पढ़े

चांदी की स्थिति: औद्योगिक मांग और निवेश के आकर्षण के चलते चांदी भी ₹2.24 लाख के अपने उच्चतम स्तरों के आसपास संघर्ष करती दिखेगी।

तेजी के पीछे के बड़े कारण
2026 में सोने को मजबूती देने वाले तीन प्रमुख कारक काम करेंगे:-

वैश्विक अस्थिरता और व्यापार युद्ध: अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव और विभिन्न देशों द्वारा लगाए जा रहे नए आयात शुल्क (टैरिफ) सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग को बढ़ाएंगे।

मौद्रिक नीतियां: दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती और 'डी-डॉलराइजेशन' (डॉलर पर निर्भरता कम करना) के चलते निवेशक अपनी पूंजी सोने में सुरक्षित रखना पसंद कर रहे हैं।

औद्योगिक और सुरक्षित निवेश की मांग: बैंक ऑफ जापान के फैसलों और वैश्विक ट्रेड वॉर के बीच सोने की 'सेफ हेवन' वाली छवि और मजबूत होगी।

निवेशकों के लिए चेतावनी
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना $4,584 प्रति औंस के ऐतिहासिक शिखर को छू चुका है। चूंकि कीमतों में पहले ही बहुत अधिक उछाल आ चुका है, इसलिए 2026 में मुनाफावसूली (Profit Booking) की संभावना भी बनी रहेगी। ट्रेडर्स को सलाह दी गई है कि वे अब बहुत अधिक आक्रामक होने के बजाय सतर्क रुख अपनाएं, क्योंकि रिटर्न की रफ्तार अब थोड़ी धीमी पड़ सकती है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!