दिल्ली में सामने आए कोरोना के 368 नए मामले, किसी की मौत नहीं, संक्रमण दर 1.74 फीसदी

नेशनल डेस्क: दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 368 और मरीज़ मिले तथा संक्रमण दर 1.74 फीसदी पर आ गई जो एक दिन पहले 2.15 प्रतिशत थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में कुल मामले बढ़कर 19,07,264 पहुंच गए हैं।

