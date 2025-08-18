Main Menu

  • बिहार में दर्दनाक हादसा: सेल्फी लेने के चक्कर में पानी के गहरे गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत

Edited By Rahul Rana,Updated: 18 Aug, 2025 06:13 PM

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां कटरा थाना क्षेत्र के खंगुराडीह गांव में पानी भरे एक गड्ढे में नहाने गए पांच बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे नहाते समय सेल्फी लेने के दौरान...

नेशनल डेस्कः बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां कटरा थाना क्षेत्र के खंगुराडीह गांव में पानी भरे एक गड्ढे में नहाने गए पांच बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे नहाते समय सेल्फी लेने के दौरान गहरे पानी में चले गए और बाहर नहीं निकल सके। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा छा गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के खंगुराडीह में गोरघोआ पुल के पास पानी भरे एक गड्ढे में नहाने गए 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गयी। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे।  स्थानीय गोताखोर की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। पांचों बच्चे सेल्फी लेने के लिए पानी में चले गए। जिससे गहरे गड्ढे में डूबने से बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चे एक ही पंचायत खंगुराडीह के रहने वाले है। इस हादसे ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। एक ही दिन में पांच बच्चों की मौत से पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है और गांव में शांति का माहौल पूरी तरह से मातम में बदल गया है।

मृतकों की पहचान

मृतकों की पहचान मोहम्मद शहजाद के पुत्र मोहम्मद अनस (15 वर्ष), मोहम्मद रेयाज के पुत्र मोहम्मद हिदायतुल्ला (14 वर्ष), कल्लू उर्फ मुस्तफा के पुत्र मोहम्मद हमजा अली (12 वर्ष), मोहम्मद अफताब के पुत्र मोहम्मद रहमान (12 वर्ष) और नर्गिस प्रवीण के पुत्र मोहम्मद अब्बू तालीम (12 वर्ष) के रूप में हुई है। सभी मृतक खंगुराडीह पंचायत के निवासी थे।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलते ही कटरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच (श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल) भेजा गया है। कटरा अंचल अधिकारी मधुमिता कुमारी ने मौके पर पहुंचकर घटना की पुष्टि की और बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद सरकारी मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन की ओर से बच्चों को ऐसे खतरनाक और अनजान जल स्रोतों में न भेजने की अपील की गई है, साथ ही ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की भी सलाह दी गई है।


 

