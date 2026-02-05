कलयुगी पिता ने अपनी दिव्यांग बेटी के साथ की हैवानियत, DNA रिपोर्ट में हुआ खुलासा

दक्षिण मुंबई के कफ परेड इलाके से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। पुलिस ने 50 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 20 वर्षीय दिव्यांग बेटी के साथ यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया है।

नेशनल डेस्क: दक्षिण मुंबई के कफ परेड इलाके से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। पुलिस ने 50 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 20 वर्षीय दिव्यांग बेटी के साथ यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया है। युवती मानसिक रूप से असमर्थ है और बोलने-सुनने में भी असक्षम बताई जा रही है। जांच के दौरान यह सामने आया कि वह गर्भवती थी और डीएनए परीक्षण में भ्रूण का संबंध पिता से जुड़ा पाया गया।



मामला कैसे सामने आया

पुलिस के अनुसार, यह घटना 2025 में तब उजागर हुई जब युवती ने अपनी दादी को पेट में असामान्य दर्द की शिकायत इशारों के जरिए बताई। परिवार उसे अस्पताल लेकर गया, जहां जांच में डॉक्टरों ने बताया कि वह करीब पांच महीने की गर्भवती है। अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचित किया।



शुरुआती जांच और बयान

पीड़िता अपनी स्थिति के कारण स्पष्ट बयान देने में सक्षम नहीं थी। शुरुआत में पिता ने किसी भी तरह के शोषण से इनकार किया और कहा कि परिवार शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहता। हालांकि पुलिस ने संवेदनशीलता से जांच जारी रखी। बाद में काउंसलिंग के दौरान युवती ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर सहमति जताई, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया।



FIR और कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिनमें ऐसे व्यक्ति के साथ दुष्कर्म शामिल है जो सहमति देने में सक्षम नहीं हो, साथ ही दिव्यांग महिला के शोषण से जुड़े प्रावधान भी लगाए गए। जांच में सामने आया कि कथित घटनाएं मार्च से सितंबर 2025 के बीच हुई थीं।



DNA जांच से हुआ खुलासा

जांच के दौरान पुलिस ने कई संदिग्धों के नमूने लेकर फॉरेंसिक परीक्षण कराया और भ्रूण के नमूने की भी जांच करवाई। जनवरी 2026 में आई रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि गर्भ में पल रहे भ्रूण का डीएनए पिता से मेल खाता है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और पर्याप्त सबूत मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया।



जांच अभी जारी

पुलिस के अनुसार, इस मामले में पहले एक अन्य वयस्क व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं और लोग भी इसमें शामिल तो नहीं हैं।