धोखेबाज lawyer:  कनाडा में वकील ने ही मार डाला अपना क्लाइंट, हत्या के बाद शव प्लास्टिक से लपेट टोट बैग में रखा और...

पूर्व B.C. वकील रोजेलियो “बुच” बगाबूयो को अपने क्लाइंट मोहमद अब्दुल्लाह की हत्या का दोषी पाया गया। ट्रायल में साबित हुआ कि बगाबूयो ने 780,000 डॉलर की धनराशि छिपाने की साजिश पकने पर हत्या की योजना बनाई, उसे छुरा मारा और शव को टोट बैग में छिपाया।

International Desk: कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया (British Columbia) के पूर्व वकील रोजेलियो “बुच” बगाबूयो को अपने क्लाइंट मोहमद अब्दुल्लाह की हत्या का दोषी पाया गया। 3 फरवरी 2026 को न्यायाधीश कैथलीन केर ने उन्हें पहले दर्जे (1st-degree) की हत्या का दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने ट्रायल के दौरान बगाबूयो को “धोखेबाज” बताया और कहा कि हत्या जानबूझकर और पूर्व-योजना के साथ की गई थी।

क्या था मामला?

अब्दुल्लाह, जो थॉम्पसन रिवर्स यूनिवर्सिटी के 60 वर्षीय इंस्ट्रक्टर थे, को 11 मार्च 2022 को बगाबूयो के कार्यालय में छुरा मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद शव को प्लास्टिक में लपेटकर एक टोट बैग में रखा गया और कार्यालय से बाहर निकाला गया। बगाबूयो ने हत्या स्वीकार कर ली थी, लेकिन उनकी बचाव पक्ष की दलील थी कि यह हत्या योजनाबद्ध नहीं थी और इसलिए यह manslaughter (अपराध-हत्या) होना चाहिए, जिसमें निश्चित सजा नहीं होती। लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि सभी सबूत यह साबित करते हैं कि यह हत्या पूर्व नियोजित थी।

किस कारण हत्या हुई?

ट्रायल में सामने आया कि बगाबूयो और अब्दुल्लाह ने 2016 में मिलकर अब्दुल्लाह की अलगाव प्रक्रिया के दौरान $780,000 से अधिक रकम छिपाई थी ताकि उसकी पत्नी के हिस्से से बचाया जा सके। लेकिन अप्रैल 2018 तक यह पैसा गायब हो गया। क्राउन के अनुसार बगाबूयो ने यह पैसा अपनी जिंदगी के खर्चों में खर्च कर दिया और अब्दुल्लाह को वापस नहीं कर सका। अब्दुल्लाह की पत्नी 2019 में मौत हो गई, लेकिन बगाबूयो ने उसे समझाया कि पैसे को और दो साल उसके पास रखने की जरूरत है। फिर मार्च 2022 में जब अब्दुल्लाह पैसे वापस मांगने लगा, तब बगाबूयो ने महसूस किया कि उसकी साजिश पकड़ में आने वाली है, और उसने हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी।

मृत्यु की योजना कैसे साबित हुई?

क्राउन ने कहा कि बगाबूयो ने कम से कम एक सप्ताह तक हत्या की योजना बनाई। इसके सबूत में शामिल हैं:

Home Depot से वही टोट बैग खरीदा, जिसमें बाद में अब्दुल्लाह का शव मिला।

सुरक्षा कैमरों को बार-बार बंद करना।

प्रोपेन टैंक और हैकसॉ खरीदना (शव नष्ट करने की योजना का संकेत)।

हत्या से पहले प्लास्टिक रैप और डेकोय टोट खरीदना।

3 मार्च 2022 को ईमेल करके बैठक तय करना।

एक टू-डू लिस्ट लिखना जिसमें “क्या करना है” लिखा था।

न्यायाधीश ने कहा कि ये कदम कई दिनों तक सोच-समझकर उठाए गए थे और इसलिए हत्या योजना-पूर्वक थी।





फैसला और सजा

1st-degree murder की सजा आटोमैटिक लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जिसमें 25 साल तक पैरोल नहीं मिलता। बगाबूयो 12 जुलाई 2023 से जमानत पर बाहर था। ब्रिटिश कोलंबिया लॉ सोसायटी ने कहा है कि वह अब वकील नहीं है।