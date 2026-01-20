Elon Musk को लगा बड़ा झटका! इस ऐप ने X को पछाड़कर रच दिया इतिहास, यूजर्स की संख्या में निकला आगे

एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को एक बड़ा झटका लगा है। डेली एक्टिव मोबाइल यूजर्स के मामले में Meta के Threads ऐप ने X को पीछे छोड़ दिया है। हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि मोबाइल फोन पर Threads की पकड़ अब X से ज्यादा मजबूत हो गई है।

नेशनल डेस्क: एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को एक बड़ा झटका लगा है। डेली एक्टिव मोबाइल यूजर्स के मामले में Meta के Threads ऐप ने X को पीछे छोड़ दिया है। हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि मोबाइल फोन पर Threads की पकड़ अब X से ज्यादा मजबूत हो गई है। हालांकि, वेब प्लेटफॉर्म पर X की मौजूदगी अब भी Threads से आगे बनी हुई है।

मार्केट इंटेलिजेंस फर्म Similarweb के ताजा डेटा के मुताबिक, कई महीनों से लगातार ग्रोथ के बाद Threads ने iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म पर X को पछाड़ दिया है। टेकक्रंच की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहे यूजर्स के व्यवहार का नतीजा है।



मोबाइल पर Threads आगे, वेब पर X मजबूत

7 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, Threads के iOS और Android पर करीब 141.5 मिलियन (लगभग 14.15 करोड़) डेली एक्टिव यूजर्स थे। वहीं, X के मोबाइल डिवाइस पर डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या करीब 125 मिलियन (लगभग 12.5 करोड़) रही। इससे साफ है कि मोबाइल यूजर्स के बीच Threads की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। Similarweb का यह भी कहना है कि वेब प्लेटफॉर्म पर अब भी X की ऑडियंस Threads से ज्यादा है। यानी डेस्कटॉप या ब्राउज़र यूजर्स के बीच X का दबदबा अभी बना हुआ है।



विवादों का भी पड़ा असर

X की ग्रोथ पर हाल के विवादों का भी असर देखा गया है। खास तौर पर X में इंटीग्रेट किए गए AI मॉडल Grok को लेकर विवाद सामने आया, जिसमें महिलाओं की बिना सहमति के अश्लील तस्वीरें बनाने के आरोप लगे। इस मामले में कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने जांच शुरू की, जिसके बाद UK, यूरोपीय यूनियन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों में भी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इन विवादों के चलते X को लेकर नकारात्मक माहौल बना, जिसका फायदा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिला। इसी दौरान Bluesky जैसे सोशल नेटवर्किंग ऐप के डाउनलोड्स में भी बढ़ोतरी देखी गई।



विवाद से पहले ही बढ़ने लगे थे Threads के यूजर्स

हालांकि डेटा यह भी बताता है कि Threads की मोबाइल ग्रोथ X से जुड़े विवादों से पहले ही शुरू हो चुकी थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे Meta की मजबूत रणनीति अहम रही है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर Threads का लगातार क्रॉस-प्रमोशन, क्रिएटर्स पर बढ़ता फोकस और नए फीचर्स की तेज़ी से लॉन्चिंग ने प्लेटफॉर्म को फायदा पहुंचाया।



नए फीचर्स बने ताकत

पिछले एक साल में Threads ने कई अहम अपडेट पेश किए हैं। इनमें बेहतर कंटेंट फिल्टर, रुचि आधारित कम्युनिटीज़, डायरेक्ट मैसेजिंग, गायब होने वाला कंटेंट और लंबे पोस्ट को सपोर्ट करने जैसे फीचर्स शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इन सभी बदलावों ने मोबाइल यूजर्स को ऐप पर ज्यादा समय बिताने के लिए प्रेरित किया है और इसे रोज़मर्रा की आदत बनाने में मदद की है। कुल मिलाकर, मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया की रेस में फिलहाल Threads आगे निकलता दिख रहा है, जबकि X को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत पड़ सकती है।