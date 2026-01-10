Main Menu

कानून व्यवस्था अच्छी रहने पर ही कोई राज्य विकास कर सकता है: अमित शाह

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 05:33 PM

a state can develop only if law and order is good amit shah

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि कोई राज्य तभी विकास कर सकता है जब वहां कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। उन्होंने कहा कि राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार के दो साल के कार्यकाल में कुल अपराध में लगभग 14 प्रतिशत की कमी आई है।

नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि कोई राज्य तभी विकास कर सकता है जब वहां कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। उन्होंने कहा कि राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार के दो साल के कार्यकाल में कुल अपराध में लगभग 14 प्रतिशत की कमी आई है। वे यहां राजस्थान पुलिस अकादमी में नवनियुक्त कांस्टेबल से जुड़े एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा,‘‘कानून व्यवस्था अच्छी हो तभी कोई राज्य विकास कर सकता है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रश्नपत्र लीक के सिलसिले को बंद कर दिया, कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया और राजस्थान को निवेश के लिए अग्रणी स्थान बनाया है।''

उन्होंने कहा कि राजस्थान में भजनलाल सरकार बनने के बाद दो साल में कुल अपराध में लगभग 14 प्रतिशत की कमी आई है। शाह ने कहा कि राज्य में गंभीर प्रकार के अपराध में 19 प्रतिशत की कमी आई है और हत्या से जड़े मामलों में 25 प्रतिशत, हत्या के प्रयास से जुड़े मामलों में 19 प्रतिशत, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में 10 प्रतिशत कमी आई है। शाह ने यह भी कहा कि कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ सकता है जब राज्य में लोक सेवकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो और उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो।

उन्होंने कहा,‘‘भजनलाल सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किये गए प्रश्नपत्र लीक के सिलसिले को समाप्त कर राजस्थान को इससे निजात दिलाने का काम किया है।'' उन्होंने कहा कि तीन न्याय संहिताएं लागू होने के बाद राजस्थान पुलिस द्वारा विभिन्न अपराधों के तहत सजा दिलाने की दर 41 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गयी है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस आंकड़े को बढ़ाकर 85 प्रतिशत तक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 
 

