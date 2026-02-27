दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान- राजधानी में इस साल दो लाख राशन कार्ड जारी किए जाएंगे

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार इस साल दो लाख नए राशन कार्ड जारी करेगी। अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली में आयोजित "प्रवास" कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि पिछले कई वर्षों से...

नेशनल डेस्क: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार इस साल दो लाख नए राशन कार्ड जारी करेगी। अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली में आयोजित "प्रवास" कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली में नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा, "हम इस साल दो लाख राशन कार्ड जारी करने जा रहे हैं।" अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली में 17 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें लगभग 73 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लाभार्थी शामिल हैं।

हाल में, दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा एक सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसमें 2.76 लाख राशन कार्ड धारकों को नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों ने बताया कि 1,000 से कुछ अधिक राशन कार्ड धारकों ने नोटिस का जवाब दिया। नए नियमों के तहत, ए-ई श्रेणी की कॉलोनियों में रहने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले, आयकर का भुगतान करने वाले, चार पहिया वाहन रखने वाले और दो किलोवाट से अधिक के बिजली कनेक्शन वाले लोग राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं। अधिकारियों ने बताया कि सरकार जल्द ही अपात्र लाभार्थियों को जारी किए गए राशन कार्ड रद्द करने का निर्णय ले सकती है। सत्यापन प्रक्रिया से पता चला है कि 1.59 लाख राशन कार्ड धारकों के पास संपत्ति है, 77,000 से अधिक लोगों के पास वाहन हैं, 19,000 राशन कार्ड धारक कंपनी के निदेशक हैं, और 16,000 लोगों के पास अन्य राज्यों में राशन कार्ड हैं।