AAP सांसद राघव चढ्ढा ने संसद में उठाया विमान सुरक्षा संकट का मुद्दा, DGCA में तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी पर चिंता जताई

नेशनल डेस्क: आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चढ्ढा ने संसद में नागरिक उड्डयन क्षेत्र की गंभीर समस्या को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि देश के नागरिक उड्डयन नियामक विभाग डीजीसीए में तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी है, जो विमान सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। राघव चढ्ढा ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने डीजीसीए में 55% तकनीकी पद खाली होने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह खाली पद सिर्फ कागज़ों पर संख्याएँ नहीं हैं बल्कि वे जिम्मेदारियां हैं जो हवाई सुरक्षा निरीक्षण, पायलट लाइसेंसिंग, विमान रखरखाव और उड़ान योग्यता प्रमाणन जैसे महत्वपूर्ण कामों के लिए जरूरी हैं।

सांसद ने कहा कि भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन नियामक विभाग डीजीसीए के पास न तो पर्याप्त कर्मचारी हैं और न ही उसे जरूरी स्वायत्तता मिली है। उन्होंने कहा कि यह कमी संकट की स्थिति पैदा कर रही है, क्योंकि आसमान में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती।



Raised an important issue in Parliament today regarding Aircraft safety.



India’s civil aviation sector is booming but its regulator is cracking under pressure.



The DGCA is understaffed, underfunded, and lacks the autonomy it desperately needs.



Today, 55% of its Technical… pic.twitter.com/8V8LSfQwxC — Raghav Chadha (@raghav_chadha) July 21, 2025