सूर्यकुमार यादव को लेकर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी का सनसनीखेज दावा, कहा- वह अकसर मुझे मैसेज करते थे...

Edited By Updated: 30 Dec, 2025 12:20 PM

सोशल मीडिया पर अपने बेबाक अंदाज और बोल्ड लुक्स के लिए चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री खुशी मुखर्जी ने खेल जगत और मनोरंजन जगत के गलियारों में हलचल मचा दी है। खुशी ने भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसने हर किसी...

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर अपने बेबाक अंदाज और बोल्ड लुक्स के लिए चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री खुशी मुखर्जी ने खेल जगत और मनोरंजन जगत के गलियारों में हलचल मचा दी है। खुशी ने भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है।

सूर्यकुमार यादव करते थे मैसेज: खुशी का बड़ा बयान

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुशी मुखर्जी ने क्रिकेट सितारों के साथ अपने कथित संबंधों पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब कई दिग्गज क्रिकेटर उनके संपर्क में रहना चाहते थे। खुशी के मुताबिक:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by E24 Bollywood (@e24official)

दगाबाज दोस्तों ने दिया जख्म: 25 लाख की लूट

क्रिकेटर्स के दावों के बीच खुशी ने अपनी निजी जिंदगी के एक दर्दनाक हादसे का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके करीबी दोस्तों ने ही उनके साथ विश्वासघात किया:

  • नशा देकर चोरी: खुशी के अनुसार, उनके दोस्तों ने उन्हें नशीला पदार्थ दिया और घर में रखे करीब 25 लाख रुपये के जेवर लेकर चंपत हो गए।

  • भावुक पोस्ट: उन्होंने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि जब ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा दोस्ती पर हावी हो जाए, तो इंसान टूट जाता है। इस घटना के बाद वह काफी अकेला महसूस कर रही हैं।

कौन हैं चर्चा में आई खुशी मुखर्जी?

कोलकाता से ताल्लुक रखने वाली 29 वर्षीय खुशी मुखर्जी ग्लैमर की दुनिया का एक जाना-माना चेहरा हैं:

  1. शुरुआत: उन्होंने 2013 में तमिल सिनेमा से अपने अभिनय सफर का आगाज किया था।

  2. रियलिटी शो का सफर: उन्हें असली शोहरत 'स्प्लिट्सविला 10' और 'लव स्कूल 3' जैसे युवाओं के बीच लोकप्रिय शोज से मिली।

  3. करियर: क्षेत्रीय फिल्मों (तेलुगु और तमिल) के साथ-साथ वह हिंदी टीवी इंडस्ट्री में भी सक्रिय रही हैं।

फिलहाल, इस बयान पर सूर्यकुमार यादव या उनकी टीम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस खुलासे ने बहस छेड़ दी है।

 

