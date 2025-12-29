Main Menu

    3. | Gold Price: उछाल के बाद सोने की कीमतों में अचानक आई गिरावट, जानें 10 ग्राम सोने का ताजा भाव

Gold Price: उछाल के बाद सोने की कीमतों में अचानक आई गिरावट, जानें 10 ग्राम सोने का ताजा भाव

Edited By Updated: 29 Dec, 2025 02:28 PM

after a surge gold prices suddenly fall latest price of 10 grams

MCX पर आज सोना और चांदी की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखा गया। सुबह सोना 0.25 फीसदी चढ़कर 10 ग्राम के लिए 1,40,228 रुपये तक पहुंचा, लेकिन दोपहर तक इसमें 1 फीसदी से अधिक की गिरावट आ गई और भाव 1,38,473 रुपये रह गया। चांदी भी रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसलकर...

नेशनल डेस्कः घरेलू वायदा बाजार MCX पर आज सोना और चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। आज सुबह सोने की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली लेकिन दोपहर को सोने के दामों में गिरावट देखने को मिली। 

सोने के दामों में गिरावट

MCX पर आज सुबह सोने की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सोना 0.25 फीसदी की बढ़त के साथ 10 ग्राम के लिए 1,40,228 रुपये तक पहुंच गया। हालांकि यह तेजी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। दोपहर 1:30 बजे तक सोने के भाव में करीब 1,400 रुपये यानी 1 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद 10 ग्राम सोना फिसलकर 1,38,473 रुपये पर आ गया।

चांदी के दामों में भी गिरावट

वहीं, चांदी की कीमतों में भी दिन के ऊपरी स्तर से गिरावट देखी गई। नई ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाने के बाद चांदी के भाव नीचे आ गए। MCX पर मार्च कॉन्ट्रैक्ट वाली चांदी का भाव 2,287 रुपये टूटकर 2,37,529 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले, मार्च वायदा वाली चांदी 5.99 फीसदी की तेजी के साथ 2,54,174 रुपये प्रति किलोग्राम के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची थी।
 

