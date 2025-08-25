दिल दहलाने वाली घटना: प्रेमिका के मुंह में बारूद भरने के बाद... चेहरे के उड़े चीथड़े, कमरें में चारों तरफ...

कर्नाटक के मैसूर जिले में एक वीभत्स घटना सामने आई है, जहां हुनसुर तालुक के गेरसानहल्ली गांव में एक 20 वर्षीय युवती की उसके प्रेमी ने बेरहमी से हत्या कर दी। युवती की पहचान रक्षिता के रूप में हुई है, जबकि आरोपी का नाम सिद्धाराजू है।

नेशनल डेस्क: कर्नाटक के मैसूर जिले में एक वीभत्स घटना सामने आई है, जहां हुनसुर तालुक के गेरसानहल्ली गांव में एक 20 वर्षीय युवती की उसके प्रेमी ने बेरहमी से हत्या कर दी। युवती की पहचान रक्षिता के रूप में हुई है, जबकि आरोपी का नाम सिद्धाराजू है।

वारदात का विवरण

पुलिस के अनुसार, पीड़िता रक्षिता शादीशुदा थी और उसका अपने रिश्तेदार सिद्धाराजू के साथ अवैध संबंध था। दोनों हुनसुर के एक लॉज में रुके थे, जहां उनके बीच झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर रक्षिता के मुंह में बारूद भरकर विस्फोट कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाद में उसका शव लॉज के कमरे में मिला, जिसका निचला चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था।

आरोपी ने गुमराह करने की कोशिश की

घटना के बाद आरोपी सिद्धाराजू ने भागने की कोशिश की और लोगों को गुमराह करने के लिए दावा किया कि महिला की मौत मोबाइल फोन फटने से हुई है। हालांकि, स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सालिगराम पुलिस ने सिद्धाराजू को हिरासत में ले लिया है और मामले की आगे की जांच कर रही है।

अवैध संबंध बना हत्या की वजह

पुलिस का मानना है कि दोनों के बीच अवैध संबंध ही इस हत्या की वजह बना। हालांकि, हत्या के पीछे की सही वजह का पता लगाने के लिए पुलिस जांच जारी है।