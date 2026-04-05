युवाओं की नौकरी खा गया AI: 2026 में टेक कंपनियों में बड़ी छंटनी, AI की वजह से हजारों कर्मचारियों को निकाला गया!

Gadget Desk: 2026 की शुरुआत में टेक इंडस्ट्री में नौकरी की कटौतियों की खबरें तेजी से सामने आ रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक Oracle, Meta और Amazon जैसी बड़ी कंपनियों ने हजारों कर्मचारियों को निकाल दिया है। सिर्फ पहले तीन महीनों में ही...

Gadget Desk: 2026 की शुरुआत में टेक इंडस्ट्री में नौकरी की कटौतियों की खबरें तेजी से सामने आ रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक Oracle, Meta और Amazon जैसी बड़ी कंपनियों ने हजारों कर्मचारियों को निकाल दिया है। सिर्फ पहले तीन महीनों में ही 51,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। कंपनियां इन कटौतियों से पैसा बचाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में निवेश बढ़ा रही हैं। यह साफ दिखाता है कि टेक सेक्टर का भविष्य AI पर ज्यादा निर्भर होने वाला है।



Oracle की बड़ी छंटनी



Oracle ने मार्च 2026 में अपने इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी की। कंपनी ने करीब 20,000 से 30,000 कर्मचारियों को बाहर किया, जो उसके कुल स्टाफ का लगभग 18 प्रतिशत है। यह छंटनी अमेरिका, भारत, कनाडा और मेक्सिको में हुई। कंपनी के अनुसार इससे हर साल 8 से 10 अरब डॉलर की बचत होगी, जिसे AI डेटा सेंटर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम में निवेश किया जाएगा।



Meta का 'ईयर ऑफ एफिशिएंसी' प्लान



Meta ने भी अपने ईयर ऑफ एफिशिएंसी प्लान के तहत कुछ विभागों में छंटनी की। Reality Labs, Facebook, सेल्स और रिक्रूटिंग जैसे विभाग प्रभावित हुए। हालांकि पहले 20 प्रतिशत तक छंटनी की चर्चा थी, असल में यह कम रही। अब Meta AI मॉडल जैसे Llama और बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ा रही है।



Amazon और Atlassian की छंटनी



Amazon ने जनवरी में 16,000 कॉरपोरेट कर्मचारियों को निकाला, खासकर Alexa और फिजिकल रिटेल जैसे कमजोर विभागों से। कंपनी अब AWS और AI सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दे रही है। Atlassian ने मार्च में 1,600 कर्मचारियों को निकाला, जो उसके कुल स्टाफ का लगभग 10 प्रतिशत है। कंपनी ने कहा कि इस बचत को AI रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाया जाएगा।



Block Inc का चौंकाने वाला फैसला



Block Inc (पहले Square) ने फरवरी में 4,000 कर्मचारियों को निकाला, जो उसके कुल स्टाफ का 40–50 प्रतिशत था। CEO जैक डोर्सी ने AI से ऑपरेशन को ज्यादा एफिशिएंट बनाने का हवाला दिया। बाद में कुछ कर्मचारियों को वापस बुलाया गया, जिससे पता चलता है कि कंपनियां AI के बदलाव के बीच अपनी रणनीति लगातार बदल रही हैं।



AI के कारण बदलती नौकरी की दुनिया



2026 की पहली तिमाही में 100 से ज्यादा कंपनियों ने छंटनी की। अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां 32,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म हुईं। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में भी असर दिखा। फिनटेक, ई-कॉमर्स और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कंपनियां इसे AI के लिए जरूरी बता रही हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि मिड लेवल कर्मचारियों की नौकरी पर बड़ा खतरा है।