व्हाइट हाउस के पास ताबड़तोड़ फायरिंग! सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, कई सड़कें बंद

United States Secret Service ने Lafayette Park के पास फायरिंग की सूचना पर कार्रवाई की। White House के पास सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन कोई घायल नहीं मिला। संदिग्ध की तलाश जारी है और जांच अभी चल रही है।

Washington: अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में White House के पास रविवार तड़के फायरिंग की खबर से हड़कंप मच गया। United States Secret Service ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को घेर लिया, हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार, घटना Lafayette Park के आसपास रात करीब 1 बजे हुई, जो व्हाइट हाउस के ठीक उत्तर में स्थित है। फायरिंग की सूचना मिलते ही सीक्रेट सर्विस, Metropolitan Police Department और United States Park Police मौके पर पहुंच गईं और पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया।

सीक्रेट सर्विस के कम्युनिकेशन चीफ Anthony Guglielmi ने बताया कि अधिकारियों ने पार्क और आसपास के क्षेत्र की गहन जांच की, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध पकड़ा नहीं गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास घटना से जुड़ी जानकारी या वीडियो फुटेज है, तो वे तुरंत पुलिस से संपर्क करें। अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान एक संभावित वाहन और एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की जा रही है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने व्हाइट हाउस के आसपास हाई अलर्ट घोषित कर दिया और कई सड़कों जैसे H स्ट्रीट NW, I स्ट्रीट NW और 16वीं स्ट्रीट NW को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया।

हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस घटना का व्हाइट हाउस के नियमित कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है और वहां की गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। स्थानीय मीडिया और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात था, चारों तरफ फ्लैशिंग लाइट्स दिखाई दे रही थीं और अधिकारी हर संदिग्ध गतिविधि की जांच कर रहे थे। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि अमेरिका के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में भी सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे को लेकर कितनी सतर्क रहती हैं।