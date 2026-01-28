Main Menu

‘अजित दादा' ने महाराष्ट्र और भारत के विकास में बड़ा योगदान दिया है: प्रधानमंत्री मोदी

Edited By Updated: 28 Jan, 2026 06:45 PM

ajit dada has made a huge contribution to the development of maharashtra

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा)नेता ने पश्चिमी राज्य और भारत के विकास में, विशेष रूप से ग्रामीण जीवन स्तर को...

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा)नेता ने पश्चिमी राज्य और भारत के विकास में, विशेष रूप से ग्रामीण जीवन स्तर को ऊपर उठाने में बड़ा योगदान दिया था। मोदी ने दिल्ली छावनी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बुधवार सुबह पुणे जिले में एक दुर्घटना में अजित पवार और कुछ अन्य लोगों को किस्मत ने हमसे छीन लिया।

मोदी ने भारी मन से एनसीसी कैडेट की इस सभा का स्वागत किया और पवार (66) के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ‘‘अजित दादा ने महाराष्ट्र और भारत के विकास में, विशेषकर ग्रामीण जीवन स्तर को ऊपर उठाने में, महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम आज (इस दुर्घटना में) जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के साथ खड़े हैं।'' राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता अजित पवार और चार अन्य लोगों की बुधवार सुबह एक विमान हादसे में मौत हो गई।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री घटना के समय राज्य में पांच फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए राकांपा प्रत्याशियों के प्रचार अभियान के तहत जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। उन्होंने बताया कि विमान में उप मुख्यमंत्री समेत सभी पांच लोगों की पूर्वाह्न 8 बजकर 50 मिनट पर हुए हादसे में मौत हो गई। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा था, ‘‘अजित पवार जननेता थे और उनका जमीनी स्तर पर गहरा जुड़ाव था।

महाराष्ट्र की जनता की सेवा में वह हमेशा समर्पित रहे और एक परिश्रमी नेता के रूप में उनका व्यापक सम्मान था।'' उन्होंने कहा, ‘‘प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ तथा गरीबों एवं वंचितों को सशक्त बनाने के प्रति उनका समर्पण भी उल्लेखनीय था। उनकी असामयिक मृत्यु से बेहद दुखी और स्तब्ध हूं। उनके परिवार और उनके असंख्य समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।”

