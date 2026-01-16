पंजाब में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात, राज्यपाल से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी पर बरसा अकाली दल

शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेतृत्व टीम ने आज पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्य रूप से पंजाब में मीडिया की स्वतंत्रता पर हो रहे कथित हमलों और बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया।

पंजाब डेस्क: शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेतृत्व टीम ने आज पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्य रूप से पंजाब में मीडिया की स्वतंत्रता पर हो रहे कथित हमलों और बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया।

मीडिया पर 'अघोषित आपातकाल', पंजाब केसरी को बनाया निशाना

अकाली दल के नेताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब में इस समय ‘अघोषित इमरजेंसी’ जैसे हालात हैं। उनका कहना है कि जो भी मीडिया संस्थान सरकार के खिलाफ सच सामने लाता है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। अकाली दल ने राज्यपाल को बताया कि पंजाब केसरी समूह द्वारा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खबर प्रकाशित किए जाने के बाद उनके होटल व्यवसाय पर लगातार छापेमारी की जा रही है। नेताओं के अनुसार, महज दो दिनों के भीतर ही एक्साइज विभाग, बिजली बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और फायर सेफ्टी जैसे विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्रवाई कर संस्थान को डराने और चुप कराने का प्रयास किया गया।

बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा को लेकर चिंता

मुलाकात के दौरान दूसरा बड़ा मुद्दा बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा का रहा। अकाली दल ने कहा कि आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) और भारत सरकार की रिपोर्टों के अनुसार मजीठिया को जान का खतरा है, लेकिन राज्य सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत के आदेशों के बावजूद जेल में मुलाकात के दौरान कैमरों के माध्यम से गैरकानूनी निगरानी की जा रही है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

राज्यपाल ने दिया आश्वासन

अकाली दल ने राज्यपाल से अपील की कि वे संवैधानिक प्रमुख होने के नाते पंजाब में लोकतंत्र की हत्या को रोकें। नेताओं का कहना है कि राज्यपाल ने सभी तथ्यों और दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ा और इस मामले में जल्द सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। अकाली दल ने चेतावनी दी कि यदि मीडिया को इसी तरह दबाया गया तो यह राज्य के भविष्य के लिए बेहद घातक साबित होगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here