School Holiday : उत्तराखंड के इस जिले में कल सभी स्कूल बंद रहेंगे, अभी जारी हुआ आदेश

नेशनल डेस्क: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में 24 जनवरी को कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने यह फैसला मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए एहतियातन लिया है, ताकि छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर कोई खतरा न आए।



प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह छुट्टी जिले के सभी बोर्डों से संबद्ध स्कूलों पर लागू होगी। स्कूल बंद रहने के दौरान शिक्षकों और अन्य स्टाफ को लेकर अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को घर पर ही सुरक्षित रखें और मौसम व प्रशासनिक अपडेट पर नजर बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर आगे की स्थिति को देखते हुए छुट्टियों को लेकर नए आदेश भी जारी किए जा सकते हैं।