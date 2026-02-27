Holi Holidays 2026: उत्तर प्रदेश में 2, 3 और 4 मार्च को रहेगा सरकारी अवकाश, जानें, दिल्ली-हरियाणा और पंजाब में कब होगी छुट्टी

Edited By Anu Malhotra,Updated: 27 Feb, 2026 02:22 PM
होली के रंगों के साथ-साथ इस बार कैलेंडर की तारीखों ने भी लोगों को थोड़ा उलझा दिया है। हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर गुलाल कब उड़ेगा और दफ्तरों-स्कूलों के ताले कब बंद होंगे? खासकर छात्र और उनके माता-पिता इस असमंजस में हैं कि छुट्टियां 3 मार्च से शुरू...
नेशनल डेस्क: होली के रंगों के साथ-साथ इस बार कैलेंडर की तारीखों ने भी लोगों को थोड़ा उलझा दिया है। हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर गुलाल कब उड़ेगा और दफ्तरों-स्कूलों के ताले कब बंद होंगे? खासकर छात्र और उनके माता-पिता इस असमंजस में हैं कि छुट्टियां 3 मार्च से शुरू होंगी या 4 मार्च से। 2026 की होली पर रविवार का संयोग और अलग-अलग राज्यों के अपने नियम इस दुविधा को और बढ़ा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश: योगी सरकार का 'ट्रिपल' धमाका
यूपी वालों के लिए इस बार होली किसी तोहफे से कम नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में लगातार तीन दिनों की छुट्टी का ऐलान करके त्यौहार का मजा दोगुना कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 2, 3 और 4 मार्च को सरकारी अवकाश रहेगा। हालांकि, शासन ने एक छोटी सी शर्त भी रखी है-3 मार्च की इस छुट्टी के बदले कर्मचारियों को शनिवार को काम करना होगा, ताकि प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो।
दिल्ली-NCR: क्या है राजधानी का मिजाज?
अगर आप दिल्ली या उससे सटे एनसीआर के इलाकों में रहते हैं, तो मुख्य छुट्टी 4 मार्च को तय की गई है। इस दिन सभी दफ्तर और शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। लेकिन त्यौहार की हलचल 3 मार्च से ही दिखने लगेगी। कई स्कूल और कॉलेज 3 मार्च को या तो आधे दिन की छुट्टी रखेंगे या फिर वहां होली मिलन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
हरियाणा, पंजाब और MP में कब मनाई जाएगी Holi
मध्य प्रदेश में होली का जश्न 2 और 3 मार्च को अवकाश के साथ मनाया जाएगा। वहीं, अगर हरियाणा और पंजाब की बात करें, तो यहां मुख्य रूप से 4 मार्च को सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। पड़ोसी राज्यों में तारीखों का यह मामूली अंतर स्थानीय परंपराओं और पंचांग की गणना के कारण है।