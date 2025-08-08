Donald Trump के टैरिफ फैसले के बाद अमेज़न, वॉलमार्ट और टारगेट ने भारत से रोके ऑर्डर - सूत्र

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 08 Aug, 2025 11:07 AM

नेशनल डेस्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग को एक बड़ा झटका लगा है। वॉलमार्ट, अमेज़न और टारगेट जैसे प्रमुख अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं ने भारत से अपने ऑर्डर रोक दिए हैं जिससे निर्यातकों में चिंता बढ़ गई है।

क्यों रोके गए ऑर्डर?

भारत पर क्या होगा असर?

संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका को कुल 36.61 अरब डॉलर का निर्यात किया था जिसका 28% हिस्सा कपड़ा और परिधान उद्योग का था। इस टैरिफ से वेलस्पन लिविंग, गोकलदास एक्सपोर्ट्स, इंडो काउंट और ट्राइडेंट जैसी बड़ी कंपनियों पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि इनकी 40 से 70% बिक्री अमेरिका में होती है।

अब भारत को डर है कि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है जिन पर केवल 20% टैरिफ लागू है।

भारत ने अमेरिका के फैसले पर क्या कहा?

भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम को 'अनुचित और अविवेकपूर्ण' बताया है।