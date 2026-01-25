Main Menu

यमुना में अमोनिया का स्तर घट रहा है, अब दिल्ली में जलापूर्ति में सुधार होगा : दिल्ली सरकार

Edited By Updated: 25 Jan, 2026 12:05 AM

ammonia levels in the yamuna river are decreasing

नेशनल डेस्क: यमुना में अमोनिया का स्तर घट रहा है जिससे दिल्ली में जलापूर्ति की स्थिति में सुधार हो सकता है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने यह बात कही। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के पांच जल शोधन संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) में पानी में अमोनिया का स्तर इतना अधिक है कि उसका शोधन संभव नहीं है, जिसके कारण दिल्लीवासियों को पानी की आपूर्ति कम हो गई थी।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘‘वजीराबाद जलाशय में यमुना नदी के पानी में अमोनिया का स्तर लगभग 2.5 पीपीएम होने के कारण वजीराबाद जल शोधन संयंत्र वर्तमान में लगभग 85 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रहा है।'' डीजेबी ने पहले कहा था कि प्रभावित जल शोधन संयंत्रों में वजीराबाद, हैदरपुर फेज 1 और 2, बवाना और द्वारका शामिल हैं, जहां पानी का उत्पादन कम हो गया है फलस्वरूप चार फरवरी तक शहर के कई इलाके प्रभावित रहेंगे।

अधिकारी ने कहा कि लेकिन वजीराबाद जल शोधन संयंत्र में सामान्य परिचालन बहाल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि नदी में अमोनिया का स्तर लगातार घट रहा है। इन संयंत्रों की डिजाइन के अनुसार, डीजेबी एक पीपीएम से अधिक अमोनिया वाले कच्चे पानी का शोधन करने में असमर्थ है। सरकारी अधिकारियों ने बताया,‘‘हैदरपुर, बवाना, द्वारका और नांगलोई समेत सभी नहर आधारित जल शोधन संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं तथा उम्मीद है कि रात के दौरान स्थिति सामान्य हो जाएगी।''

