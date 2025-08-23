Android यूजर्स को बड़ा झटका! बिना परमिशन बदल गया फोन ऐप का लुक

अगर हाल ही में आपने अपने Android स्मार्टफोन पर कॉल करने या रिसीव करने की कोशिश की और देखा कि सबकुछ पहले जैसा नहीं है — तो आप अकेले नहीं हैं। देशभर में हजारों यूजर्स अचानक फोन ऐप के बदले हुए लुक को देखकर चौंक गए हैं। दिलचस्प बात ये है कि यह बदलाव...

नई दिल्ली: अगर हाल ही में आपने अपने Android स्मार्टफोन पर कॉल करने या रिसीव करने की कोशिश की और देखा कि सबकुछ पहले जैसा नहीं है — तो आप अकेले नहीं हैं। देशभर में हजारों यूजर्स अचानक फोन ऐप के बदले हुए लुक को देखकर चौंक गए हैं। दिलचस्प बात ये है कि यह बदलाव बिना किसी अपडेट, नोटिफिकेशन या परमिशन के हुआ है।

Google ने अपने Phone ऐप का इंटरफेस चुपचाप बदल दिया है और इसे सर्वर-साइड एक्टिवेशन के ज़रिए यूजर्स के डिवाइस पर अपने आप लागू कर दिया गया है। इस कदम से सोशल मीडिया पर काफी हलचल मच गई है। कुछ यूजर्स ने इस बदलाव को सकारात्मक बताया, जबकि कई इसे कन्फ्यूजिंग और अनावश्यक मान रहे हैं।

क्या-क्या बदला है?

-डायलर और कॉल लॉग का नया लुक

-कॉल लिस्ट अब ग्रुपिंग की बजाय हर कॉल को अलग-अलग कार्ड्स में दिखाया जा रहा है।

-Home टैब में अब कॉल हिस्ट्री और फेवरेट कॉन्टैक्ट्स दोनों एक साथ दिखते हैं।

-स्पैम, मिस्ड कॉल और कॉन्टैक्ट्स को फिल्टर करने का नया विकल्प भी जोड़ा गया है।

इन-कॉल इंटरफेस में बड़े बदलाव

-कॉल रिसीव/डिसकनेक्ट करने के लिए अब गोल और आयताकार बड़े बटन मिलेंगे।

नया जेस्चर सिस्टम: अब आप स्वाइप या टैप दोनों तरीके से कॉल हैंडल कर सकते हैं।

क्यों भड़के यूजर्स?

-Reddit, X (Twitter) और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर कई यूजर्स ने नाराज़गी जताई कि बिना पूछे इंटरफेस बदल देना सही नहीं है।

-कई लोगों ने कहा कि नया डिजाइन कम उपयोगी और अधिक भ्रामक है।

-वहीं कुछ यूजर्स ने इसकी साफ-सुथरी और मॉडर्न डिजाइन की तारीफ भी की।

Google का पक्ष क्या है?

Google ने बताया कि यह बदलाव कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। 18,000 से अधिक यूजर्स पर की गई स्टडी के आधार पर कंपनी ने यह तय किया कि Material 3 Expressive Design से यूजर्स को बेहतर अनुभव होता है। Google का कहना है कि फोन ऐप के बाद यही डिज़ाइन Messages, Contacts, Gmail, Photos जैसे अन्य ऐप्स में भी लाया जाएगा।



