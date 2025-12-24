Birthday Special: 68 के हुए फिल्म 'Animal' के पापा अनिल कपूर, जानिए असल में रणबीर कपूर के क्या लगते हैं?

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 24 Dec, 2025 02:30 PM

बॉलीवुड के झक्कास अभिनेता अनिल कपूर आज अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी अपनी बेमिसाल फिटनेस और एनर्जी से युवाओं को मात देने वाले अनिल कपूर आज भी इंडस्ट्री के सबसे व्यस्त कलाकारों में से एक हैं। हाल ही में 'एनिमल' और 'वॉर 2'...

नेशनल डेस्क। बॉलीवुड के झक्कास अभिनेता अनिल कपूर आज अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी अपनी बेमिसाल फिटनेस और एनर्जी से युवाओं को मात देने वाले अनिल कपूर आज भी इंडस्ट्री के सबसे व्यस्त कलाकारों में से एक हैं। हाल ही में 'एनिमल' और 'वॉर 2' जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले अनिल कपूर को लेकर एक ऐसी सच्चाई है जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं लेकिन क्या आप ये जानते हैं रणबीर कपूर और अनिल कपूर का असल में खून का रिश्ता है। चलिए आपको बताते हैं कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है।

रील लाइफ के पिता-पुत्र का असली रिश्ता

फिल्म 'एनिमल' में अनिल कपूर और रणबीर कपूर ने पिता (बलबीर सिंह) और बेटे (रणविजय सिंह) का किरदार निभाया था लेकिन असल जिंदगी में भी ये दोनों कपूर परिवार आपस में खून का रिश्ता साझा करते हैं। रणबीर कपूर के परदादा, महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और अनिल कपूर के पिता सुरिंदर कपूर आपस में चचेरे भाई (Cousin Brothers) थे। इस नाते से देखा जाए तो अनिल कपूर, राज कपूर के भाई हुए। तकनीकी रूप से अनिल कपूर, रणबीर कपूर के दादाजी (Grandfather) लगते हैं। यानी रणबीर, करीना और करिश्मा कपूर रिश्ते में अनिल कपूर के पोते-पोती हुए।

46 साल का शानदार सफर: सपोर्टिंग एक्टर से सुपरस्टार तक

अनिल कपूर का फिल्मी सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई:

68 की उम्र में भी 25 जैसी फिटनेस

अनिल कपूर को अक्सर रिवर्स एजिंग का मास्टर कहा जाता है। 68 साल की उम्र में भी वे अपनी सख्त डाइट और वर्कआउट रूटीन की वजह से पूरी तरह फिट हैं। यही कारण है कि आज भी मेकर्स उन्हें ध्यान में रखकर बड़े बजट की फिल्मों के किरदार लिखते हैं।