    3. | Birthday Special: 68 के हुए फिल्म 'Animal' के पापा अनिल कपूर, जानिए असल में रणबीर कपूर के क्या लगते हैं?

Birthday Special: 68 के हुए फिल्म 'Animal' के पापा अनिल कपूर, जानिए असल में रणबीर कपूर के क्या लगते हैं?

Edited By Updated: 24 Dec, 2025 02:30 PM

anil kapoor turns 68 do you know his real relationship with ranbir kapoor

बॉलीवुड के झक्कास अभिनेता अनिल कपूर आज अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी अपनी बेमिसाल फिटनेस और एनर्जी से युवाओं को मात देने वाले अनिल कपूर आज भी इंडस्ट्री के सबसे व्यस्त कलाकारों में से एक हैं। हाल ही में 'एनिमल' और 'वॉर 2'...

नेशनल डेस्क। बॉलीवुड के झक्कास अभिनेता अनिल कपूर आज अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी अपनी बेमिसाल फिटनेस और एनर्जी से युवाओं को मात देने वाले अनिल कपूर आज भी इंडस्ट्री के सबसे व्यस्त कलाकारों में से एक हैं। हाल ही में 'एनिमल' और 'वॉर 2' जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले अनिल कपूर को लेकर एक ऐसी सच्चाई है जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं लेकिन क्या आप ये जानते हैं रणबीर कपूर और अनिल कपूर का असल में खून का रिश्ता है। चलिए आपको बताते हैं कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है।

रील लाइफ के पिता-पुत्र का असली रिश्ता

फिल्म 'एनिमल' में अनिल कपूर और रणबीर कपूर ने पिता (बलबीर सिंह) और बेटे (रणविजय सिंह) का किरदार निभाया था लेकिन असल जिंदगी में भी ये दोनों कपूर परिवार आपस में खून का रिश्ता साझा करते हैं। रणबीर कपूर के परदादा, महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और अनिल कपूर के पिता सुरिंदर कपूर आपस में चचेरे भाई (Cousin Brothers) थे। इस नाते से देखा जाए तो अनिल कपूर, राज कपूर के भाई हुए। तकनीकी रूप से अनिल कपूर, रणबीर कपूर के दादाजी (Grandfather) लगते हैं। यानी रणबीर, करीना और करिश्मा कपूर रिश्ते में अनिल कपूर के पोते-पोती हुए।

PunjabKesari

46 साल का शानदार सफर: सपोर्टिंग एक्टर से सुपरस्टार तक

अनिल कपूर का फिल्मी सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई:

  1. शुरुआत (1979): उन्होंने फिल्म 'हमारे तुम्हारे' में एक छोटे से सपोर्टिंग रोल से अपने करियर की शुरुआत की थी।

  2. पहचान (1983): फिल्म 'वो सात दिन' ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया।

  3. हिट फिल्मों की झड़ी: इसके बाद उन्होंने 'तेजाब', 'राम लखन', 'मिस्टर इंडिया', 'नायक', 'बेटा' और 'विरासत' जैसी अनगिनत ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं।

  4. आज का दौर: 2023 की ब्लॉकबस्टर 'एनिमल' में उनके किरदार को जबरदस्त सराहना मिली और अब वह 'वॉर 2' में कर्नल विक्रांत कौल के रूप में छाए हुए हैं।

PunjabKesari

68 की उम्र में भी 25 जैसी फिटनेस

अनिल कपूर को अक्सर रिवर्स एजिंग का मास्टर कहा जाता है। 68 साल की उम्र में भी वे अपनी सख्त डाइट और वर्कआउट रूटीन की वजह से पूरी तरह फिट हैं। यही कारण है कि आज भी मेकर्स उन्हें ध्यान में रखकर बड़े बजट की फिल्मों के किरदार लिखते हैं।

