कर्नाटक में खड़ा हुआ नया विवाद: दशहरे पर जुलूस के दौरान भीड़ ने मदरसे में घुस जबरन की पूजा अर्चना, 9 पर FIR, 4 गिरफ्तार

कर्नाटक: कर्नाटक में एक बार फिर से नया विवाद सामने आया है। दरअसल, कर्नाटक के बीदर जिले में दशहरा के मौके पर निकाले गए जुलूस में लोगों की भीड़ एक ऐतिहासिक मदरसे के परिसर में जबरन घुस गई। इस दौरान भीड़ ने एक कोने में पूजा-अर्चना भी की और मदरसा परिसर के गेट का ताला भी तोड़ दिया। वहीं अब घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग मदरसे की सीढ़ियों पर दिखाई दे रहे हैं।



Karnataka | Bidar police booked nine people for allegedly trespassing into Mahmud Gawan madrasa, a heritage site & performing puja during Dasara festivities yesterday; Members of Muslim community staged a protest The situation is under control: Additional SP Mahesh Meghannavar pic.twitter.com/8Gw68IpRrg

पुलिस ने इस मामले में एक शिकायत भी दर्ज की है जिसमें पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और चार लोगों को गिरफ्तार किया है। मुस्लिम संगठनों ने मामले को लेकर विरोध करते हुए कहा है कि अगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो जुमे की नमाज के बाद व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि जिस मदरसे के परिसर में भीड़ घुसी,उसका नाम महमूद गवां मदरसा है। 1460 में बना यह मदरसा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है और यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में शामिल है.

वायरल हो रहे वीडियो में भीड़ देवी, वंदे मातरम और हिंदू धर्म के नारे लगाते दिख रही है।

Visuals from historic Mahmud Gawan masjid & madrasa, Bidar, #Karnataka (5th October). Extremists broke the gate lock & attempted to desecrate. @bidar_police @BSBommai how can you allow this to happen? BJP is promoting such activity only to demean Muslims pic.twitter.com/WDw1Gd1b93