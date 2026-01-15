"जब समय मारता है तो आदमी की समझ मारता है"… सुनील जाखड़ ने पंजाब केसरी पर हमले की निंदा की

पंजाब में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर चल रहा विवाद अब और भी गंभीर होता जा रहा है।

पंजाब डेस्क: पंजाब में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर चल रहा विवाद अब और भी गंभीर होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर स्वतंत्र मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि, “जब समय मारता है तो आदमी की समझ मारता है” और मौजूदा सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए सुनील जाखड़ ने आरोप लगाया कि पंजाब केसरी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान के जालंधर और बठिंडा स्थित प्रेसों पर पुलिस भेजकर की गई कार्रवाई सरासर “गुंडागर्दी” है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सभी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भूल चुकी है। जाखड़ के अनुसार, पहले पत्रकारों पर मामले दर्ज किए गए और अब मीडिया संस्थानों को डराने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आम आदमी पार्टी को पंजाब को “पुलिस राज” में तब्दील नहीं करना चाहिए। मीडिया की स्वतंत्रता पर हो रहे इस हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल 17 जनवरी को पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात करेगा और उन्हें मौजूदा हालात से अवगत कराएगा।

