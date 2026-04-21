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NGO की आड़ में धर्मांतरण की कोशिश: CCTV बंद कर लड़कियों से गंदी हरकतें करता था रियाज, जबरन पढ़वाता था नमाज

Edited By Updated: 21 Apr, 2026 12:47 AM

attempt to convert under the guise of ngo

महाराष्ट्र के नागपुर में एक स्वयंसेवी संस्था (NGO) की आड़ में युवतियों के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें जबरन मुस्लिम रीति-रिवाजों में ढालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

नेशनल डेस्कः महाराष्ट्र के नागपुर में एक स्वयंसेवी संस्था (NGO) की आड़ में युवतियों के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें जबरन मुस्लिम रीति-रिवाजों में ढालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने 'यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी' के संचालक रियाज काजी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि यह NGO स्लम एरिया की गरीब लड़कियों की मदद करने के नाम पर उन्हें 'खुदा हाफिज' कहने, नमाज पढ़ने और रोजा रखने के लिए मजबूर करता था।

CCTV बंद कर केबिन में बुलाता था आरोपी
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब संस्था में काम करने वाली 23 वर्षीय एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता का आरोप है कि संचालक रियाज काजी सीसीटीवी कैमरा बंद करके उसे अपने केबिन में बुलाता था और उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। वह अन्य लड़कियों को भी गलत तरीके से छूता था। संस्था में कुल 5 लड़कियां काम कर रही थीं, जिनमें से 4 ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

2010 से चल रहा था 'खेल'
पुलिस जांच में सामने आया है कि यह संस्था साल 2010 से झिंगाबाई टाकली स्थित नसेमन सोसायटी से संचालित हो रही थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक सीधे तौर पर धर्मांतरण के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन लड़कियों को जबरन धार्मिक रीति-रिवाज सिखाए जाने की बात पुष्ट हुई है।

विदेशी फंडिंग की भी होगी जांच
मानकापुर पुलिस ने आरोपी रियाज काजी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 23 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब इस बात की भी गहनता से जांच कर रही है कि क्या इस संस्था को चलाने के लिए विदेशी फंडिंग मिल रही थी। मामले की जांच पीआई कालसेकर द्वारा की जा रही है।

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