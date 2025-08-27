ट्रंप के 50% टैरिफ पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, भारत करे ये 5 चीजें तो नहीं पड़ेगा असर

Edited By Mehak, Updated: 27 Aug, 2025 05:45 PM

नेशनल डेस्क : अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत के एक्सपोर्ट पर बड़ा असर पड़ेगा और करीब 70% तक गिरावट आ सकती है। अनुमान के मुताबिक लगभग 60.2 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित हो सकता है। इसी मुद्दे पर पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक स्वामी रामदेव ने कहा कि भारत को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ज़ोर दिया कि अगर भारतीय लोग 'स्वदेशी' को अपनाते हैं तो विदेशी ताकतों को भी झुकना पड़ेगा।

रामदेव का बयान

रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर देश के साथ व्यापार को प्राथमिकता देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लेते हुए कहा कि 'अबकी बार-ट्रंप सरकार' जैसे नारे दिए गए, लेकिन वह बहुत गलत साबित हुए। फिर भी उन्होंने भरोसा जताया कि भारत इस चुनौती से निपट लेगा। उनके मुताबिक, यह टैरिफ लंबे समय तक असर नहीं करेगा और पीएम मोदी इसका समाधान निकाल लेंगे।

टैरिफ से निपटने के लिए रामदेव के सुझाव

1. नए देशों से व्यापार बढ़ाना

बाबा रामदेव का कहना है कि अमेरिका के टैरिफ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत को अमेरिका पर ज़्यादा निर्भर होने की बजाय दूसरे देशों से व्यापार के नए रास्ते खोलने चाहिए। अगर हम निर्यात (Export) का दायरा बढ़ाएंगे तो नुकसान की भरपाई हो सकती है। इसे वह 'आपदा में अवसर' की तरह मानते हैं।

2. भारत को ग्लोबल लीडर बनाना

उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभा और संसाधनों की कमी नहीं है। ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और कई अन्य क्षेत्रों में भारत आसानी से ग्लोबल लीडर बन सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने देसी उत्पादों को बढ़ावा दें और उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाएं।

3. चीन से सीख

बाबा रामदेव ने उदाहरण दिया कि कभी चीन बहुत मुश्किल दौर से गुज़रा था और आर्थिक रूप से काफी पीछे था। लेकिन उसने अपनी नीतियों में बदलाव करके आज बड़ी ताक़त हासिल कर ली। भारत में भी वही क्षमता है, अगर सही कदम उठाए जाएं तो हम भी चीन की तरह तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं।

4. स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता

उनका कहना है कि ट्रंप के टैरिफ स्थायी नहीं हैं और समय के साथ इसका असर कम होगा। लेकिन भारत को अभी से अपने घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वदेशी सामान का उपयोग बढ़ाने से हमारी अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी और विदेशी दबाव अपने आप कम हो जाएगा।

5. भारत की उपभोक्ता शक्ति का उपयोग

बाबा रामदेव ने याद दिलाया कि भारत दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाज़ारों में से एक है। अगर हम अपनी ही शक्ति का इस्तेमाल करें और आत्मनिर्भर बनें तो हमें कोई हिला नहीं सकता। भारत के पास वैश्विक स्तर पर काम करने और अपनी पहुंच बढ़ाने का सुनहरा अवसर है। ज़रूरत है तो केवल पूरे दमखम और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की।



