ऑडियो बम से मचा तूफान ! पूर्व RAW एजेंट के खुलासे से हिली दुनिया, बांग्लादेश-पाक ने लक्की बिष्ट को दी ‘भयानक मौत’ की धमकी (Video)

International Desk: बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी (Sharif Usman Hadi) की रहस्यमयी मौत और उसके बाद भड़की हिंसा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया विवाद खड़ा हो गया है। भारत के पूर्व RAW एजेंट लक्की बिष्ट ने सोशल मीडिया के ज़रिये एक कथित ऑडियो क्लिप सार्वजनिक की है, जिसमें बांग्लादेश के एक अधिकारी की आवाज़ होने का दावा किया जा रहा है। लक्की बिष्ट के अनुसार, इस ऑडियो में अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के पीछे पाकिस्तान की ISI और यूसुफ़ ख़ान की भूमिका थी, और इस पूरे घटनाक्रम को बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी DGFI की कथित मौन सहमति मिली हुई थी।इन खुलासों के बाद बांग्लादेश में उमर हान जी नामक व्यक्ति ने खुले तौर पर यूनूस सरकार को धमकी दी और हादी की मौत तथा बाद की हिंसा के लिए सीधे तौर पर सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया।
लकी बिष्ट सनसनीखेज खुलासे से हिली दुनिया
लकी बिष्ट द्वारा किए गए इस सनसनीखेज खुलासे ने दक्षिण एशिया की खुफिया और राजनीतिक हलचलों को तेज कर दिया है। लकी बिष्ट ने दावा किया है कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के पीछे पाकिस्तान की ISI और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी DGFI, साथ ही यूसुफ़ ख़ान की भूमिका रही। लकी बिष्ट के अनुसार, इस ऑडियो में अधिकारी ने बेहद स्पष्ट शब्दों में हत्या की साज़िश और उसके अंतरराष्ट्रीय लिंक की बात कही है। इस कथित खुलासे के बाद बांग्लादेश में उमर हान नामक व्यक्ति ने खुलकर यूनूस सरकार को चुनौती दी और हिंसा व हत्या के आरोप सीधे सरकार पर लगाए।
धमकियों का सिलसिला
लक्की बिष्ट का दावा है कि इन खुलासों के तुरंत बाद उन्हें ISI और DGFI से जुड़े कथित नेटवर्क की ओर से ई-मेल के ज़रिए, सोशल मीडिया कमेंट्स के माध्यम से, अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स परलगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बिष्ट के अनुसार, DGFI की ओर से यह तक कहा गया कि उन्हें ऐसी मौत मारी जाएगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।उनका आरोप है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियां मिलकर सच दबाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उस्मान हादी की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आने से दोनों देशों की अंतरराष्ट्रीय छवि को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
पाकिस्तान-बांग्लादेश सुरक्षा गठजोड़ पर सवाल
लक्की बिष्ट ने हाल ही में साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि वे इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और दावा किया कि ब्रिटेन की धरती से बांग्लादेश मुद्दे पर आई सिर्फ एक चेतावनी से ही पाकिस्तान की सैन्य और खुफिया व्यवस्था में खलबली मच गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ तत्व मिलकर न केवल सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता फैलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय चिंता
एक पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे दावे दक्षिण एशिया की सुरक्षा, आतंकवाद और खुफिया एजेंसियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो यह मामला सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित न रहकर पाकिस्तान की वैश्विक छवि और आतंक नेटवर्क के मुद्दे को फिर से अंतरराष्ट्रीय मंच पर ला सकता है।
- क्या यह मामला अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग करता है?
- क्या सच उजागर करने वालों को इसी तरह धमकाया जाएगा?
- और क्या पाकिस्तान-बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियां सीमापार दमन की रणनीति पर काम कर रही हैं?
- फिलहाल, लकी बिष्ट के दावे दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था में एक नए तूफान का संकेत दे रहे हैं।