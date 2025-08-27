अगर आपने अभी तक नहीं कराया ये बैंक का जरूरी काम, तो खाता हो सकता है बंद, लेनदेन होगा ठप!

डिजिटल युग में पैसों का लेनदेन बेहद आसान हो गया है, जहां एक क्लिक में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और कुछ ही सेकेंड में आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। यह सब आपके बैंक खाते के जरिए संभव होता है। लेकिन जब बैंक की तरफ से किसी तकनीकी समस्या के कारण पेमेंट...

नेशनल डेस्क : डिजिटल युग में पैसों का लेनदेन बेहद आसान हो गया है, जहां एक क्लिक में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और कुछ ही सेकेंड में आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। यह सब आपके बैंक खाते के जरिए संभव होता है। लेकिन जब बैंक की तरफ से किसी तकनीकी समस्या के कारण पेमेंट फंस जाते हैं, तो इससे ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब यदि आपको बताया जाए कि आपका बैंक खाता बंद भी हो सकता है, तो शायद आप यकीन न करें। लेकिन यह सच है, यदि आपने अपनी केवाईसी (KYC) अपडेट नहीं करवाई तो बैंक आपका खाता बंद कर सकता है।

तुरंत करें ये काम

अपने बैंक खाते को बंद होने से बचाने के लिए केवाईसी अपडेट कराना बेहद जरूरी है। यदि आपके खाते की केवाईसी पूरी नहीं है तो बैंक कभी भी आपका खाता ब्लॉक कर सकता है। इसके लिए बैंक की तरफ से मेल या मैसेज के जरिए पहले सूचना दी जाती है, जिसमें केवाईसी अपडेट करने को कहा जाता है। कई बार ग्राहक इस सूचना को अनदेखा कर देते हैं, जिससे बाद में उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अगर आपने अपने खाते की केवाईसी अपडेट नहीं करवाई, तो आपके सभी लेनदेन बंद हो सकते हैं। साथ ही आपका बैंक खाता ब्लॉक होने पर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाएंगे। एक बार खाता बंद हो जाने पर, उसे पुनः चालू कराने के लिए आपको बैंक शाखा का दौरा करना होगा।

अब सवाल यह उठता है कि केवाईसी कैसे और कहां अपडेट करें? इसके लिए ग्रामीण इलाकों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक देशभर की ग्राम पंचायतों में ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जहां जाकर आप अपने बैंक खाते की केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप नजदीकी बैंक शाखा में जाकर या बैंक एजेंट की मदद से भी केवाईसी करवा सकते हैं।

ऑनलाइन केवाईसी अपडेट कैसे करें?

केवाईसी अपडेट कराने का ऑनलाइन विकल्प भी मौजूद है। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है।

सबसे पहले अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

अपनी इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करें।

वेबसाइट पर ‘केवाईसी अपडेट’ का विकल्प चुनें।

आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

इस प्रक्रिया के पूरा होते ही आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा और आपका खाता बंद होने से सुरक्षित रहेगा।